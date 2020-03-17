قبرص تمنع غالبية الرحلات الجوية للحدّ من تفشّي كورونا

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نيقوسيا (أ ف ب)

أعلنت نيقوسيا الثلاثاء أنّها ستمنع اعتباراً من السبت ولمدة أسبوعين غالبية رحلات الركاب الآتية من الخارج وذلك في إطار تشديد إجراءاتها للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ الذي بلغ عدد المصابين به في جمهورية قبرص 49 شخصاً، يضاف إليهم 20 مصاباً آخر في شمال الجزيرة المحتلّ.

وقالت الحكومة القبرصية في بيان إنّه اعتباراً من فجر السبت في الساعة الأولى بتوقيت غرينيتش ولمدة أسبوعين "يمنع هبوط رحلات الركاب في مطاري لارنكا وبافوس الآتية" من 28 دولة.

وهذه الدول هي: البحرين ومصر ولبنان والأردن وإسرائيل وقطر وبيلاروسيا وبلجيكا وبلغاريا وأستونيا وألمانيا والمجر وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وهولندا والنروج وبولندا ورومانيا وروسيا وصربيا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا وبريطانيا واليونان.

بالمقابل فإن الحظر لن يطال رحلات الشحن الجوي.

وحتى مساء الثلاثاء بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في جمهورية قبرص 49 إصابة، تضاف إليهم 20 إصابة سجّلت في الشطر الشمالي من الجزيرة المحتلّ من تركيا منذ 1974.

وقبرص مقسومة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والمعترف بها دولياً و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

ومساء الثلاثاء أعلنت السلطات في الشطر الشمالي أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع من 7 إلى 20 بعد تسجيل 13 حالة جديدة جميعها لمواطنين ألمان.

وكانت الجزيرة أغلقت حدودها أمام الأجانب لمدة اسبوعين باستثناء المقيمين والطلبة والدبلوماسيين والموظفين.

وأعلنت وزارة الصحة القبرصية إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف ومراكز التسوّق والحانات والمقاهي، بالإضافة إلى غالبية المطاعم، لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من الإثنين.

© 2020 AFP