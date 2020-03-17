مباشر: خطاب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في أول يوم لدخول الحجر الصحي حيز التنفيذ

رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان © أ ف ب

يلقي رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب مساء الثلاثاء كلمة، في أول يوم لدخول إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات لمدة أسبوعين حيز التنفيذ بهدف كبح انتشار فيروس كورونا في البلاد. وتم تعزيز الأمن عن طريق توزيع مئة ألف من عناصر الشرطة والدرك لمراقبة احترام هذه القيود على الأراضي الفرنسية وستتم "معاقبة" المخالفين عبر تغريهم مخالفات تصل قيمتها إلى 135 يورو.