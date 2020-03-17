تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#فيروس كورونا
#الانتخابات البلدية الفرنسية 2020
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

مباشر: خطاب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في أول يوم لدخول الحجر الصحي حيز التنفيذ

نشرت في: آخر تحديث:

رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان
رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : فرانس24 تابِع

يلقي رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب مساء الثلاثاء كلمة، في أول يوم لدخول إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات لمدة أسبوعين حيز التنفيذ بهدف كبح انتشار فيروس كورونا في البلاد. وتم تعزيز الأمن عن طريق توزيع مئة ألف من عناصر الشرطة والدرك لمراقبة احترام هذه القيود على الأراضي الفرنسية وستتم "معاقبة" المخالفين عبر تغريهم مخالفات تصل قيمتها إلى 135 يورو.

إعلان

 

 

 

 

 

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

تحميل التطبيق

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.