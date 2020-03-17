ويفا يبدأ اجتماعه للبحث في مصير كأس أوروبا ومسابقتي الأندية

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء سلسلة اجتماعات لبحث استكمال مسابقتيه للأندية (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ")، ومصير نهائيات كأس أوروبا 2020 المرجح إرجاؤها الى العام المقبل في ظل المخاوف العالمية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأ ويفا الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له، لقاءاته التي تقام عبر تقنية الاتصال بالفيديو، عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش، مع ممثلي الأندية ورابطات البطولات الوطنية وممثلي اللاعبين. ومن المقرر ان يلي ذلك لقاء مع ممثلي الاتحادات الوطنية الـ55 (الساعة 12,00 ت غ)، واجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد (قرابة الساعة 13,00).

ومن المتوقع ان يصدر الاتحاد في ختام هذا اليوم الطويل، قراراته بشأن مسابقتي الأندية وكأس أوروبا، والتي ستقدم صورة أوضح عن سبل استكمال البطولات الوطنية للموسم الكروي، في ظل التعليق شبه الكامل للمنافسات الذي فرضه تفشي "كوفيد-19".

وبحلول مساء الجمعة الماضي، باتت البطولات الوطنية الخمس الكبرى في القارة العجوز (ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، وانكلترا)، والعديد غيرها، معلقة حتى مطلع نيسان/أبريل على الأقل، بعد القيود الكبيرة التي فرضها تفشي فيروس "كوفيد-19"، والإجراءات الصارمة المعتمدة للحد من انتشار وباء أودى بحياة أكثر 7063 شخصا حتى صباح الثلاثاء.

وأشار ويفا الى ان اجتماع الثلاثاء سيبحث في مصير "كل البطولات الوطنية والمسابقات القارية، إضافة الى كأس أوروبا 2020" التي من المقرر ان تقام بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، وتفرض تحديات إضافية هذا العام لأنها مقررة في 12 مدينة مختلفة على امتداد القارة.

وبحسب مصدر معني بكرة القدم العالمية، يجد ويفا نفسه أمام احتمال وحيد لا ثاني له، وهو تأجيل المنافسات المقررة.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، لوكالة فرانس برس "لا خيار أمام ويفا: يجب تأجيل كأس أوروبا ودوري الأبطال في الوقت عينه".

وتابع "يجب ان يعود الجميع الى الطاولة عندما تنتهي الأزمة لإعادة جدولة كل شيء. يجب عندها إعادة إعداد كل الروزنامة العالمية" للأحداث الرياضية، والتي تعرضت لتأثير هائل بسبب الفيروس.

وبدأت في الأيام الأخيرة الدعوات لإرجاء منافسات المسابقتين القاريتين وبطولة كأس أوروبا، لاسيما من إيطاليا التي تعد الأكثر تضررا من الفيروس في القارة العجوز، وكانت الأولى من بين دولها الكبرى التي أعلنت وقف كامل المنافسات الرياضية حتى الثالث من نيسان/أبريل.

وبحسب التقارير، يميل التوجه الى إرجاء نهائيات كأس أوروبا للسماح باستكمال البطولات الوطنية والمسابقتين القاريتين في حزيران/يونيو.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الإثنين ان من بين الاقتراحات استكمال مسابقتي الأندية بصيغة مختصرة، أي إقامة ربع النهائي ونصف النهائي من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

ويجد ويفا نفسه أمام مروحة خيارات شديدة التعقيد، نظرا لأن أي قرار بشأن المتبقي من الموسم الحالي أو متعلق بالموسم المقبل، سيرتبط بالعديد من العوامل المتداخلة محليا وقاريا، ويحتاج الى دراسة من جوانب مختلفة، منها الصحي والتنظيمي والمالي والتعاقدي وغيرها.

© 2020 AFP