إردوغان يعلن خطة من 14 مليار يورو لدعم الاقتصاد التركي في مواجهة كورونا

إعلان اقرأ المزيد

انقرة (أ ف ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء حزمة اقتصادية من 14 مليار يورو لدعم اقتصاد بلاده في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ودعا مواطنيه إلى البقاء في المنازل قدر الإمكان.

ومن بين الإجراءات التي كشفها في كلمة ألقاها عقب اجتماع في أنقرة خصص للوباء العالمي، خفض الضرائب على الشركات ومنح مساعدات مالية للأسر المنخفضة الدخل.

وأكد أن الدولة ستساعد شركة الطيران التركية التي تأثرت كثيرا جراء إلغاء رحلات في إطار التدابير الجديدة الرامية إلى الحد من تفشي الفيروس.

وقال إردوغان "من المهم ألّا نمنح كورونا فرصة التغلب علينا ومن الضروري أيضا اتخاذ التدابير الطبية والاقتصادية والنفسية التي تمكننا من التغلب عليه".

ولتقليص مخاطر انتقال العدوى دعا الرئيس الأتراك إلى ملازمة منازلهم باستثناء الحالات الطارئة.

وأضاف "يجب على كل مواطن عدم الخروج من منزله إلا للضرورة القصوى وعدم ملامسة أي شخص حتى يزول خطر الفيروس".

واعتبر ان فترة الحجر الصحي يجب الا تتخطى الثلاثة أسابيع.

وكانت تركيا اتخذت تدابير عدة في الأيام الماضية لوقف تفشي وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى وفاة شخص وإصابة 100 في البلاد بحسب آخر الأرقام الرسمية التي نشرت مساء الثلاثاء.

واغلقت المدارس وعلقت الرحلات الجوية مع 20 بلدا.

والأربعاء أعلنت تركيا اغلاق حدودها البرية مع اليونان وبلغاريا.

© 2020 AFP