الصين ترسل مليون قناع طبي لفرنسا للتصدي لفيروس كورونا

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بعد إيطاليا التي بعثت لها معدات طبية منذ أيام، أرسلت الصين الأربعاء مليون قناع طبي واق لفرنسا للتصدي لفيروس كورونا الذي خلف أكثر من 200 ألف إصابة حول العالم. وأعلنت المصالح الطبية الفرنسية هذا الأسبوع أن البلاد تعاني من نقص كبير في المستلزمات والأقنعة الطبية والمواد المطهرة مع سرعة انتشار المرض على أراضيها.

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الأربعاء أن بكين أرسلت مليون قناع واق لفرنسا للتصدي لوباء كورونا الذي خلف فيها أكثر من 7700 إصابة و175 وفاة.

وأوضحت الوكالة بأن ذلك كان هبة من مجموعتين خيريتين صينيتن لمساعدة فرنسا التي تواجه نقصا في المعدات الطبية لمواجهة الوباء. وتم إرسالها جوا إلى بلجيكا.

من جهتها أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في بيان أن طائرة شحن هبطت في لياج (بلجيكا) محملة بالأقنعة الواقية لتوزيعها على عدة دول أوروبية منها فرنسا. ولم يتم كشف أي أرقام.

وأرسلت فرنسا الشهر الماضي 17 طنا من المعدات الطبية إلى مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس في كانون الأول/ديسمبر.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحمولة كانت تضم ألبسة وأقنعة واقية وقفازات ومواد مطهرة.

وبعد تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة و3237 حالة وفاة على أراضيها منذ كانون الأول/ديسمبر، تشهد الصين منذ أسابيع تراجعا كبيرا لتفشي الوباء.

وأرسلت بكين المتهمة بالتأخر في التحرك لدى ظهور الفيروس، خبراء ومعدات إلى إيطاليا البلد الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب