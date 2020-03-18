المغرب يطلب من مواطنيه التزام "عزلة صحية" في منازلهم لمنع تفشي فيروس كورونا

طلبت السلطات المغربية من مواطنيها الأربعاء الالتزام بـ"عزلة صحية" في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة. وكانت السلطات قد قررت إغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وكافة المرافق الترفيهية اعتبارا من الإثنين الماضي وحتى إشعار آخر.

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دعت السلطات المغربية الأربعاء المواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم والالتزام بـ"عزلة صحية" في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة التي تعرفها المملكة على غرار باقي دول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة نشرته وكالة الأنباء المغربية "إن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل".

كما تعهدت الوزارتان على ”توجيه المواطنين من أجل احترام هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي“، ومؤكدة ”لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات“.

وشرع المغرب منذ الإثنين في تشديد إجراءات التصدي لانتشار الوباء بإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وكافة المرافق الترفيهية حتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة العليا للإفتاء في بيان إنها "تفتي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من الإثنين"، مع استمرار رفع الآذان.

فرانس24