الولايات المتحدة: بايدن يقترب من نيل ترشيح الحزب الديمقراطي وترامب مرشحا رسميا للجمهوريين

على الرغم من انشغال الولايات المتحدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن المعركة لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر ما زالت مستمرة، حيث اقترب نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الثلاثاء من حسم نتائج الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين لصالحه، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات حاسمة في فلوريدا وإيلينوي وأريزونا. في المقابل، حسم الرئيس دونالد ترامب ترشيح حزبه رسميا بعد تخطيه عتبة المندوبين المطلوبين، وهو إجراء شكلي في حملة إعادة انتخابه.

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حقق نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الثلاثاء ثلاثة انتصارات حاسمة في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين متقدما بفارق كبير على منافسه بيرني ساندرز، ما يجعله أقرب من أي وقت مضى إلى نيل ترشيح حزبه لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهة أخرى، نال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح حزب الجمهوريين لولاية رئاسية ثانية، وهو إجراء شكلي في حملة إعادة انتخابه.

"فوز كبير لبايدن في فلوريدا وإيلينوي وأريزونا"

وقد أعطى الناخبون بايدن فوزا كبيرا في فلوريدا التي تتضمن عددا كبيرا من المندوبين، وكذلك في إيلينوي وأريزونا. ففي فلوريدا فاز بايدن بنسبة 62% مقابل 23 لساندرز، السناتور عن فيرمونت.

كذلك في إيلينوي، حقق بايدن فوزا كبيرا على ساندرز في الولاية الصناعية الواقعة في شمال شرق البلاد، بحسب توقعات لشبكات تلفزة أمريكية. وقال بايدن في تغريدة له على تويتر: "شكرا فلوريدا!" و"شكرا إيلينوي".

أما في أريزونا الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي كانت آخر من أغلق صناديق الاقتراع الثلاثاء، كان بايدن يتجه إلى فوز ثالث نهائي، ليحقق فوزه التاسع عشر في عمليات الانتخاب الـ24 الماضية.

ولطالما اعتبر بايدن أن الأمريكيين بحاجة إلى نتائج عملية وليس "الثورة" السياسية التي يدعو إليها ساندرز. لكنه توجه الثلاثاء إلى ناخبي ساندرز بالقول "إلى الناخبين الشباب الذين ألهمهم ساندرز، أنا أصغي إليكم".

وأضاف أنه يشاطر ساندرز "رؤية مشتركة" تقوم على توسيع نظام الضمان الصحي ومكافحة التفاوت الاجتماعي ومحاربة التغير المناخي.

"ترشيح مضمون لترامب"

من جهته، اجتاز ترامب الثلاثاء رسميا عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثانية. وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في تغريدة على تويتر "تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".

وأكدت ماكدانيل أن "ولايته فلوريدا منحته لتوها عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم". وأضافت "حزبنا متحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".

ومن الجدير ذكره أن في الولايات المتحدة يتعين حتى على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

وترامب الذي يخوض في 3 تشرين الثاني/نوفمبر معركة إعادة انتخابه لم يكن مهددا يوما بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.

وبعد انسحاب اثنين من ثلاثة مرشحين نافسوا الرئيس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لم يبق رسميا في هذه الانتخابات من منافس لترامب سوى الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد الذي لم يحرز أي نتيجة تذكر. لا بل إن بعض الولايات تخلت عن تنظيم انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لعدم وجود منافسة جدية.

فرانس24/أ ف ب