بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولايتي فلوريدا وإيلينوي

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واشنطن (أ ف ب)

فاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الثلاثاء بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولايتي فلوريدا وإيلينوي، معزّزاً بذلك فرصه لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأظهرت نتائج فرز 87% من بطاقات التصويت في ولاية فلوريدا أنّ بايدن حصل على 61% من الأصوات مقابل 22% فقط لمنافسه الاشتراكي بيرني ساندرز.

كما فاز بايدن على ساندرز في إيلينوي، الولاية الصناعية الواقعة في شمال شرق البلاد، بحسب توقعات لشبكات تلفزة أميركية.

وصدرت هذه النتائج في حين كان الناخبون الديوقراطيون في أريزونا لا يزالون يدلون بأصواتهم في الولاية الواقعة في غرب البلاد.

وسارع بايدن إلى إعلان فوزه بهاتين الولايتين. وقال في تغريدة على تويتر "شكراً فلوريدا!" و"شكراً إيلينوي".

وبهذا الفوز سيحصل نائب الرئيس السابق على غالبية أصوات مندوبي فلوريدا وعلى قسم كبير من أصوات مندوبي إيلينوي مما سيمنحه دفعة قوية على طريق انتزاع بطاقة الترشيح الديموقراطية إلى انتخابات البيت الأبيض.

وحتى قبل انتخابات الثلاثاء كان المرشّح المعتدل متقدّماً بفارق شاسع على منافسه الاشتراكي في عدد المندوبين الذين سينتخبون رسمياً مرشّح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية، فهو ضَمَن أصوات أكثر من نصف الأغلبية اللازمة لحسم المعركة بينه وبين ساندرز وهي 1991 مندوباً.

ومع الفوز الكبير الذي حققه الثلاثاء بحصوله على الغالبية العظمى من مندوبي فلوريدا البالغ عددهم 219 مندوباً والقسم الأكبر من مندوبي إيلينوي البالغ عددهم 155 مندوباً يكون بايدن قد أمّن لنفسه تقدّماً على ساندرز يستحيل على الأخير اللحاق بركبه.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التمهيدية نهار الثلاثاء في ولاية رابعة هي أوهايو لكنّ سلطاتها قرّرت في اللحظات الأخيرة إرجاء هذا الاستحقاق بسبب تفشّي وباء كورونا المستجدّ.

© 2020 AFP