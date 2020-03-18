تشلسي يفتح فندقه اللندني لإقامة مقدمي الخدمات الصحية

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء انه سيفتح فندقه القائم في مجمع ملعبه ستامفورد بريدج، لإقامة أفراد هيئة الخدمة الصحية الوطنية الذين يعملون على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار النادي اللندني الى ان مالكه الثري الروسي رومان ابراموفيتش سيتكفل بتغطية تكاليف الراغبين من أفراد الهيئة الصحية بالنزول في الفندق والخلود للراحة بحال لم يتمكنوا من العودة الى منازلهم أو رغبوا بتفادي التنقل لفترات طويلة.

وأشار النادي الى ان هذا الإجراء سيعتمد لأسبوعين، وسيكون قابلا للتمديد بحسب تطور وضع فيروس "كوفيد-19" الذي أودى حتى الأربعاء بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص حول العالم.

وسجلت بريطانيا 1950 حالة إصابة بالفيروس و71 وفاة.

وأوضح النادي الأزرق في بيان "تقرر ان الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها لتشلسي ان يساعد خدمة الصحة الوطنية هو من خلال توفير الإقامة لأفرادها. السيد ابراموفيتش سيقوم بتغطية تكاليف توفير الإقامة".

وأضاف "العديد من أفراد الجهاز الطبي (الوطني) سيعملون لساعات طويلة وربما لن يتمكنوا من العودة الى منازلهم أو سيضطرون للتنقل لفترات طويلة"، معتبرا ان توفير إقامة قريبة لهم يساعد هؤلاء الأفراد "الأساسيين في هذا الوقت الحرج".

وانضم تشلسي الى عدد من أندية كرة القدم الإنكليزية ولاعبيها الذين يقومون بمبادرات للمساعدة في ظل الوضع الصحي الراهن.

وبحسب التقارير الصحافية الإنكليزية، ساهم لاعبو نادي ليفربول متصدر ترتيب الدوري الممتاز، بتقديم مبلغ 48 ألف دولار لدعم جمعيات غير حكومية تعنى بتوفير الغذاء للمحتاجين. كما قدم ناديا أستون فيلا وبرايتون مساعدات غذائية لجمعيات تعنى بالمشردين.

© 2020 AFP