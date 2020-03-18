فيديو: البدء في تغريم المخالفين للحجر الصحي في فرنسا بـ135 يورو

بدأت دوريات الشرطة الفرنسية بالانتشار في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل في باريس، حيث تم إغلاق المعلم السياحي لكبح معدل الإصابات بفيروس كورونا، فرنسا، 17 مارس/ آذار 2020. © رويترز

أكثر من خمسمائة شخص تم تغريمهم في العاصمة الفرنسية باريس لوحدها منذ بداية الحجر الصحي الذي فرضه الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الإثنين للحد من تفشي فيروس كورونا على الأراضي الفرنسية. وتبلغ قيمة الغرامة 135 يورو وقد ترفع إلى 375 يورو في بعض الحالات. ويمنع وفق الإجراءات المفروضة الخروج من المنزل بدون سبب مقنع أو بدون حمل وثيقة إذن بالخروج. وأحصت فرنسا وفق آخر أرقام رسمية أعلنتها مساء الأربعاء وفاة 264 شخصا، وإصابة 9130 آخرين، نحو ألف منهم يتواجدون في غرف الإنعاش.