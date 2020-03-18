فيروس كورونا: فرنسا تسجل 89 وفاة خلال 24 ساعة ونصف المصابين الذين في غرف الإنعاش أعمارهم أقل من الستين

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 264 شخصا (89 حالة وفاة إضافية في أقل من 24 ساعة)، وإصابة 9130 آخرين، 921 منهم في غرف الإنعاش، نصفهم عمره أقل من ستين عاما، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات مساء الأربعاء. وتعيش فرنسا الأربعاء ثاني أيامها تحت الحجر الصحي الذي فرضته السلطات للحد من تفشي الوباء على أراضيها بعدما صارت ثالث بلد أوروبي متضرر بعد الجارتين إيطاليا وإسبانيا.

إعلان اقرأ المزيد

سجلت فرنسا الأربعاء وفاة 89 شخصا بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة، لترتفع حصيلة الضحايا منذ ظهور الوباء على أراضيها إلى 264 وفاة، وإصابة 9130 شخصا، 921 منهم في غرف الإنعاش وعمر نحو نصفهم أقل من 60 عاما وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات.

وأجرت السلطات الصحية خلال يوم الأربعاء، 4000 اختبار عن الإصابة بالفيروس، ليرفع عدد الاختبارات على المواطنين منذ بدء الوباء إلى 42500 اختبار. وصارت هذه التحاليل لا تمارس على الجميع، ولكن مقتصرة فقط على الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس، بالإضافة إلى ظهور أعراض الحمى والسعال عليهم.

للمزيد - فيديو: الخبير في علم الفيروسات يحيى مكي يؤكد أن وباء كورونا يستهدف جميع الأعمار

وأعلنت مجوعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية الثلاثاء أن "بلاكنيل"، الدواء المضاد للملاريا الذي تنتجه، برهن على نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجد وبالتالي فهي مستعدة لأن تقدم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه وهي كمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

وفي الإجمال خلفت الجائحة أكثر من 8 آلاف وفاة في جميع أنحاء العالم، ولأول مرة تجاوزت الوفيات في أوروبا عددها في آسيا، في حين تجاوز عدد الإصابات 200 ألف وباتت معظم أنحاء العالم في حالة شلل.

وعند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء، تم تسجيل 8092 حالة وفاة غالبيتها في أوروبا (3422) وآسيا (3384). وسجلت 684 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية من 78766 إصابة، وصارت أوروبا القارة التي تنتشر فيها الجائحة بسرعة أكبر مقارنة مع غيرها.

فرانس24