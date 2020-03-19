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إجراءات وقائية صارمة تتبعها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعيا لمنع انتشار فيروس كورونا

المملكة العربية السعودية تقرر حظر التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا، في الرياض، السعودية، 9 مارس/ آذار 2020 © رويترز

أصبحت مكافحة فيروس كورونا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأولوية القصوى. فقد منعت الإمارات دخول الأجانب إلى أراضيها، وحظرت على مواطنيها السفر إلى الخارج. وتجاوز عدد الإصابات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي المئة بعد الألف. وأوقفت السعودية الصلاة في مساجدها باستثناء المسجد الحرام والنبوي. وسجلت الكويت 12 إصابة لمرضى قادمين من بريطانيا، ولكن غالبا ما يصل الفيروس إلى الشرق الأوسط عن طريق إيران التي سجلت آلاف الإصابات. وحظرت الجزائر التجمعات والمسيرات ودعا المغرب مواطنيه إلى ملازمة المنازل وطبقت تونس حظر تجول مسائي.