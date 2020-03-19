الإفراج عن 15 ناشطا في مصر بينهم 3 من أبرز معارضي السيسي

إعلان اقرأ المزيد

القاهرة (أ ف ب)

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الخميس الافراج عن 15 ناشطا معارضا كانوا محبوسين احتياطيا منذ شهور عدة، تزامناً مع تزايد الدعوات إلى الافراج عن كل المجبوسين احتياطيا في السجون بسبب تفشي كورونا المستجد.

وقال مصدر قضائي إنه "تقرر الافراج عن 15 ناشطا"، موضحا أن من بينهم ثلاثة من أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة والعضو السابق في حملة السيسي للانتخابات الرئاسية (عام 2014) حازم عبد العظيم الذي أصبح في ما بعد من أشد منتقديه، وشادي الغزالي حرب وهو طبيب كان عضوا في "ائتلاف شباب الثورة" الذي لعب دورا بارزا ابان ثورة العام 2011 التي أسقطت جسني مبارك.

ولم توضح نيابة أمن الدولة العليا سبب اطلاق سراح النشطاء ال15 ، لكن القرار أتى بعد دعوات كثيرة لتقليل الاكتظاظ في السجون كاجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الشرطة أوقفت الاربعاء 4 ناشطات مصريات بارزات، من بينهن 3 من أسرة الناشط علاء عبد الفتاح، أثناء وقوفهن أمام مقرّ رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن بعض السجناء لحمايتهم من فيروس كورونا المستجدّ.

وليل الاربعاء الثلاثاء، قررت النيابة بعد التحقيق معهن إخلاء سبيلهن بكفالة. وسددت الناشطات الكفالة الا انه لم يتم اطلاق سراحهن بعد، وفق الشقيقة الصغرى لعلاء عبد الفتاح، سناء عبد الفتاح.

والناشطات الاربعة هنّ والدة علاء عبد الفتاح الاستاذة بجامعة القاهرة ليلى سويف، وشقيقته الباحثة منى سيف، وخالته الأديبة المصرية-البريطانية أهداف سويف والأستاذة في الجامعة الأميركية بالقاهرة رباب المهدي.

وتم نقل ليلى سويف بعد ظهر الخميس الى نيابة أمن الدولة العليا حيث سيتم التحقيق معها مجددا، بحسب ابنتها سناء عبد الفتاح.

وقررت وزارة الداخلية الخميس استمرار منع الزيارات للسجناء حتى 31 اذار/مارس . وكانت الوزارة قد منعت الزيارات منذ التاسع من الشهر الجاري للحد من فرص انتقال فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

© 2020 AFP