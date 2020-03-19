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الاتحاد الدولي للنقل الجوي يطلق صافرة إنذار بشأن الوضع المأساوي لشركات الطيران

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عامل يرش مطهرًا داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية للحماية من تفشي الفيروس التاجي الأخير، في مطار نوي باي في هانوي، فيتنام 21 فبراير/ شباط 2020.
عامل يرش مطهرًا داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية للحماية من تفشي الفيروس التاجي الأخير، في مطار نوي باي في هانوي، فيتنام 21 فبراير/ شباط 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الخميس إن على الحكومات أن تدرس على وجه السرعة تقديم المساعدة لشركات الطيران في الشرق الأوسط، لإعانتها على مواجهة أزمة السيولة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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صرح نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، محمد البكري، الخميس، أن شركات الطيران في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط تواجه خسائر متزايدة في الإيرادات بسبب توقف الناس عن السفر خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أنه على الحكومات أن تدرس على وجه السرعة تقديم المساعدة لهذه الشركات لإعانتها على مواجهة أزمة السيولة.

وقال البكري إن السعودية ودبي والمغرب علقت قاعدة تطالب شركات الطيران باستخدام معظم خدماتها وإلا ستفقد مدارج الهبوط في مطارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وألغت شركات الطيران في شتى أنحاء العالم مئات الرحلات الجوية بسبب تدهور الطلب على السفر الناجم عن تفشي الفيروس.

فرانس24/ رويترز

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