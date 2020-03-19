الصين بؤرة فيروس كورونا الأولى تعلن عدم تسجيل إصابات "محلية" خلال الـ24 ساعة الماضية

ضباط في القوات العسكرية في الصين يرتدون أقنعة للوجه لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا يمشون في شارع في بكين، الصين 18 مارس/ آذار 2020.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لم تسجل الصين أي إصابة "محلية" بفيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها بكين عدم تسجيل إصابات لصينيين مقيمين منذ بدء تفشي الفيروس في يناير/ كانون الثاني. وفي المقابل سجلت بؤرة الفيروس الأولى عدة إصابات لوافدين من خارج أراضيها.

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في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين إحصاء الإصابات على أراضيها في كانون الثاني/يناير، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين الخميس أنها لم تسجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا، لكن الدولة التي ولد فيها الفيروس سجلت بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.

34 إصابة جديدة لوافدين التقطوا العدوى

وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد. وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد منذ أسبوعين.

وبحسب اللجنة فإن القسم الأكبر من الإصابات الجديدة سجّل في بكين (21 حالة) تليها مقاطعة غوانغدونغ في جنوب البلاد (9 حالات) ثم شانغهاي (حالتان) في حين سجّلت الإصابتان المتبقيتان في مقاطعتي هيلونغجيانغ (شمال شرق) وتشجيانغ (شرق).

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة.

وللحؤول دون أن ينشر هؤلاء الوباء مجدداً في البلاد، فرضت السلطات حجراً صحياً إلزامياً على كل شخص يصل إلى البلاد من الخارج.

فرانس24/ أ ف ب