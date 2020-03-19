العاهل السعودي يحذر من مرحلة "أكثر صعوبة" في مواجهة فيروس كورونا المستجد

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الرياض (أ ف ب)

حذّر العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز في خطاب الخميس من مرحلة "أكثر صعوبة" في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة الآلاف وخلف أضرارا اقتصادية في العالم.

وقال الملك سلمان في خطاب متلفز، هو الأول لزعيم دولة خليجية حول الفيروس، "اننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله. إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة".

وأضاف "نؤكد أن مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة".

وسجّلت السعودية 274 إصابة بالفيروس حتى الآن، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة، من بين أكثر من ألف إصابة في دول الخليج الست.

وتستعد المملكة الثرية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، لمرحلة صعبة على الصعيد الاقتصادي، بعدما علّقت أداء العمرة وأغلقت المراكز التجارية وأوقفت رحلات جوية في محاولة لمنع تفشي الفيروس في مناطقها.

ويأتي ذلك في وقت تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما.

وأكد الملك سلمان ان بلاده "مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة"، مضيفا "سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته".

© 2020 AFP