السلطات المغربية تفرض حالة طوارىء صحية بالمملكة كلها اعتبارا من الجمعة لمواجهة وباء كورونا

أعلنت السلطات المغربية حالة طوارئ صحية في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من الساعة السادسة مساء الجمعة لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة. وكانت السلطات قد طلبت من المواطنين الأربعاء الالتزام بـ"عزلة صحية" في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. كما قررت بداية الأسبوع إغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم والمرافق الترفيهية.

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أفادت وزارة الداخلية المغربية الخميس بأن المغرب أعلن حالة طوارئ صحية وسيفرض قيودا على التنقلات في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة السادسة مساء الجمعة لحصر تفشي فيروس كورونا على أراضيه.

وجاء في البيان أن معظم الأشخاص سيكون بوسعهم مغادرة منازلهم لشراء المواد الغذائية أو الأدوية. لكن الموظفين الذين تقتضي الضرورة حضورهم لأماكن العمل، والعمال في القطاعات المهمة، سيحصلون على تصاريح تسمح لهم بالذهاب إلى العمل.

وكانت السلطات المغربية قد دعت الأربعاء المواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم والالتزام بـ"عزلة صحية" في منازلهم كإجراء وقائي ضروري للحد من انتشار الوباء بالمملكة على غرار باقي دول العالم.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة نشرته وكالة الأنباء المغربية "السلطات تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام ’العزلة الصحية’ في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".

وتعهدت الوزارتان على أن القوات العمومية ستقوم ”بتوجيه المواطنين من أجل احترام هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي“، ومؤكدة ”لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات“.

وشرع المغرب منذ الاثنين في تشديد إجراءات التصدي لانتشار الوباء بإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وكافة المرافق الترفيهية حتى إشعار آخر.

فرانس24/رويترز