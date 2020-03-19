الولايات المتحدة: 100 مليار دولار لتخفيف تداعيات كوفيد-19 وتعزيز الحماية الاجتماعية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 18 مارس/ آذار 2020.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء خطة طارئة بقيمة 100 مليار دولار أقرها الكونغرس في اليوم نفسه لضمان حصول العمال الأمريكيين الذين يصابون بفيروس كورونا على إجازة مرضية مدفوعة الأجر. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن القنصليات ألغت "كل المواعيد المعتادة" المتعلقة بمنح هذه التأشيرات "في غالبية دول العالم".

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أقر الكونغرس الأمريكي الأربعاء خطة طارئة بقيمة 100 مليار دولار، وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف خصوصاً لضمان حصول المصابين بفيروس كورونا على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

ويجري الرئيس الأمريكي مفاوضات حاليا مع الكونغرس بشأن خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد يمكن أن تصل قيمتها إلى 1300 مليار دولار.

وأعلنت الولايات المتحدة ليل الأربعاء الخميس أنها علقت خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن القنصليات الأمريكية ألغت "كل المواعيد المعتادة" المتعلقة بمنح هذه التأشيرات "في غالبية دول العالم".

ولم توضح الخارجية الدول المعنية بهذا الإجراء داعية إلى الاطلاع على المواقع الإلكترونية لسفاراتها.

وتابعت الوزارة أنها ستواصل درس الملفات المتعلقة "بضرورات السفر الملحة" وكذلك الخدمات القنصلية للرعايا الأمريكيين.

وفرضت الولايات المتحدة قيودا مشددة جدا في آذار/مارس على دخول البلاد لتجنب انتشار وباء كورونا المستجد من الخارج.

خطة "العائلات أولا" لتعزيز الحماية الاجتماعية

والخطة التي دعمها الحزبان في الكونغرس أقرّها مجلس الشيوخ الأربعاء بغالبية كبيرة، إذ أيّدها 90 سناتوراً وصوّت ضدّها 8، وذلك بعدما أقرّها مجلس النواب ليل الجمعة السبت بأغلبية 363 صوتاً مقابل 40.

وفور خروج مشروع القانون من الكابيتول ووصوله إلى البيت الأبيض قام الرئيس ترامب بتوقيعه ليدخل حيّز التنفيذ.

ويهدف هذا القانون الذي جرى التوصل إليه نتيجة مفاوضات صعبة بين الديمقراطيين والجمهوريين والبيت الأبيض، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأمريكيين في مواجهة الفيروس الذي أودى بحياة 110 أشخاص في الولايات المتحدة وأصاب نحو 7300.

والقانون وعنوانه "العائلات أولاً، قانون للتصدي لفيروس كورونا المستجدّ"، ينصّ على أنّ "الفحص مجّاني لكلّ شخص يحتاج إلى ذلك، بما في ذلك الذين لا يحوزون على تأمين".

كما يمنح القانون العمال الذين يصابون بفيروس كورونا إجازة مرضية "طارئة" تصل مدّتها إلى أسبوعين مدفوعي الأجر بالكامل. وقد اشترط أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ للموافقة على القانون تضمينه سقفاً لقيمة الإجازة المدفوعة.

ويتيح القانون أيضاً وصولاً أسهل إلى التأمين ضدّ البطالة، وأيضاً إلى قسائم التغذية، وبخاصة للأطفال المحرومين من المدارس. كما أنّه يفرج عن أموال اتّحادية بغية تمويل برنامج "مديك إيد" الذي يغطّي الرعاية الصحية للأمريكيين ذوي المداخيل المنخفضة.

فرانس24/ أ ف ب