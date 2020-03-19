فيروس كورونا: باريس شبه فارغة بعد الحجر الصحي

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ساحة الكونكورد أمام مقر الجمعية الوطنية في باريس خالية بعد إعلان الحجر الصحي العام ابتداء من ١٧/٠٣/٢٠٢٠

تبدو شوارع العاصمة باريس الخميس شبه خالية من سكانها في ثالث يوم من أيام الحجر الصحي الذي فرضه الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين للحد من تفشي فيروس كورونا في فرنسا بعدما صارت ثالث بلد أوروبي متضرر بعد البلدين الجارين إيطاليا وإسبانيا. ميترو الأنفاق الذي كان ينقل يوميا ملايين المسافرين على خطوطه المختلفة غاب عنه ركابه في باريس سوى بعض ممن خرج للضرورة التي حددتها السلطات في إجراءاتها الرامية إلى تقييد التنقلات.

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يعيش سكان العاصمة باريس، على غرار بقية الفرنسيين في كامل البلاد، حجرا صحيا منذ الثلاثاء 17 مارس/آذار في سعي لللحد من تفشي فيروس كورونا.

وقد خلت الشوارع والطرقات في باريس من المارة سوى بعض المرخص لهم وفق الإجراءات المفروضة لتقييد التنقل والخروج من البيت.

ميترو الأنفاق الذي كان في العادة، ينقل يوميا ملايين المسافرين على خطوطه المختلفة غاب عنه ركابه هو أيضا. فريق من فرانس24 نقل صورا من هذه الأجواء غير المعهودة في باريس.

فرانس24