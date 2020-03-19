بطولة إنكلترا: تمديد التأجيل حتى نهاية نيسان/أبريل

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لندن (أ ف ب)

مدد مسؤولو كرة القدم الانكليزية تعليق المباريات المحلية حتى 30 نيسان/ابريل المقبل، بعد اجتماع طارئ عقدته رابطتا الدوري الممتاز "بريميرليغ" والدوري الانكليزي "إي أف أل" الخميس.

ويأتي هذا القرار بعد ارجاء كأس أوروبا للمنتخبات من الصيف المقبل الى صيف 2021، ما فتح باب تمديد موعد نهاية الدوري بحال سمحت ظروف تفشي الفيروس الذي أرهق بطولات القارة العجوز.

وجاء في بيان المشترك للاتحاد الانكليزي، رابطتي الدوري الدوري، اللاعبين والمدربين "قررنا بشكل جماعي تمديد تأجيل المباريات الاحترافية في انكلترا حتى الخميس 30 نيسان/أبريل".

وأضاف البيان "نحن متحدون في التزامنا لايجاد طرق لاستئناف موسم 2019-2020 لكرة القدم وضمان خوض جميع المباريات المحلية والاوروبية بعد أن تصبح الأمور آمنة وممكنة".

وكانت المنافسات المحلية قد أرجئت في بادئ الأمر الجمعة الماضي حتى الرابع من نيسان/أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الاسباني ميكل أرتيتا وجناح تشلسي الشاب كالوم هادسون-أودوي، من بين حالات أخرى، بفيروس "كوفيد-19".

ويتصدر ليفربول، بطل أوروبا 2019، ترتيب الدوري بفارق شاسع يبلغ 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وكان أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقبه الأول منذ 1990.

وشملت قرارات التعليق المتخذة في الآونة الأخيرة، إلغاء مباراتي منتخب انكلترا الوديتين مع إيطاليا والدنمارك في 27 و31 آذار/مارس الجاري.

كما أعلن نادي إيفرتون فرض حجر صحي على لاعبي فريقه، وقام مانشستر سيتي بعزل أحد لاعبيه بعدما أجرى أحد أفراد عائلته فحوصا للكشف عن فيروس كورونا.

كما أعلن ناديا واتفورد وبورنموث عن عزل فردي لبعض لاعبيهم بسبب عوارض ومخاوف من الفيروس.

وكشف الايرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي أن عددا من لاعبي فريقه ظهرت عليهم أعراض إصابة فيروس كورونا وتم "إبعادهم" عن زملائهم.

© 2020 AFP