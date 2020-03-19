تونس: نرمين صفر تحمي التونسيين من الوباء "برقصة الكورونا"

© صورة ملتقطة من بث مباشر لنرمين صفر من حسابها عبر فيس بوك

الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر، ذات الشعبية الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت على طريقتها الخاصة، ثني التونسيين عن الخروج من بيوتهم لاتقاء الإصابة بفيروس كورونا أو نشره. ووعدت التونسيين بأداء "رقصة الكورونا " كل ليلة، علما أنهم يلتزمون بحظر التجول والتجمعات الذي دعت إليه الحكومة التونسية في 16 مارس/آذار لإيقاف تفشي وباء فيروس كورونا، فضلا عن إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد.

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الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر، ذات الشعبية الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت بطريقتها الخاصة إثناء التونسيين عن الخروج من بيوتهم لاتقاء الإصابة بفيروس كورونا أو نشره. ووعدت التونسيين بأداء "رقصة الكورونا " كل ليلة، علما أنهم يلتزمون بحظر التجول والتجمعات الذي دعت إليه الحكومة التونسية في 16 مارس/آذار لإيقاف زحف وباء فيروس كورونا، فضلا عن إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد.

أولى رقصات نرمين تزامنت مع خطاب الرئيس التونسي قيس سعيدّ الذي وجهه إلى التونسيين حول تفشي فيروس كورونا. نرمين نشرت صورة لها بقناع طبي أرفقتها بعبارة " تحدى الكورونا بالرقص / حالة وعي، شد دارك " = الزم بيتك =.

" كان من الأفضل مشاهدة نرمين صفر" ، تعليق لناشطة على فيسبوك © من حساب نرمين صفر على انستغرام

نسب مشاهدة أعلى من نسب متابعة خطاب سعيّد

عدد من التونسيين أولوا اهتمامهم بعرض نرمين التي وجدوا رقصاتها أمتع من خطاب السياسيين، على حد تعبير بعض الناشطين على الإنترنت.

وسائل إعلام تونسية ذكرت أن رقصة نرمين الثلاثاء الماضي حققت على الإنترنت نسبة مشاهدة أعلى من خطاب الرئيس إذ تابعها مئة ألف شخص.

ونشرت نرمين فيديو أعلنت من خلاله التزامها بالرقص كل ليلة للتونسيين بشكل مباشر على صفحتها عبر فيس بوك وحسابها عبر إسنتغرام، لترقص وتغني و"تمتع متابعيها"، وأيضا لتبث "الأمل والفرحة" في النفوس. خطاب وصفه البعض بأنه يبث التفاؤل أكثر من الخطاب الرسمي الحكومي لدى التونسيين ويرفع من درجة وعيهم بخطورة الفيروس المعدي.

أكثر من 90 ألف شخص شاهدوا رقصات نرمين صفر المباشرة © صورة ملتقطة من الشاشة

"الأخ المفقود " من الرسائل التي ظهرت خلال بث نرمين صفر المباشر © صورة ملتقط من الشاشة لبث نرمين صفر المباشر

نرمين صفر، هذه الفنانة الجميلة والراقصة الاستعراضية المحترفة، يتابعها مئات الآلاف على انستغرام وفيس بوك ولها إطلالات على قنوات تلفزيونية تونسية، تحقق نسب مشاهدة عالية، إذ تحظى فيديوهاتها ومشاركاتها بإقبال كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الصورة والمكانة الرقمية تدرك الفنانة الاستعراضية قيمتها جيدا، لذلك أرادت توظيفها لتوعية جانب من التونسيين لم يأخذوا بعد التعليمات الصحية والرسمية على محمل الجد، أسوة بعدد من الدول التي أدركت مؤخرا خطورة الفيروس وصعوبة احتوائه إذا لم يلزم المواطنون بيوتهم.

"تعذرت رقصة نرمين الليلة"...

وأمتعت مبادرة نرمين صفر مستخدمي الإنترنت حتى أنهم تشاركوا صورا وتعليقات طريفة خلال البث الحي للراقصة عبر فيس بوك، حتى أن أحدهم كتب باحثا عن قريب له لم يره منذ سنوات عساه يقرأ نداءه على بث نرمين المباشر كما لو كان كل التونسيين يشاهدون البث الحي الراقص.

آخرون فبركوا صورة مفتي البلاد مستعيرين عبارة "تعذر رؤية الهلال " قبل إعلان العيد أو دخول شهر رمضان وعوضوها بعبارة " تعذرت رقصة نرمين صفر الليلة".

صورة المفتى المركبة ورقصة نرمين صفر © صورة من فيسبوك

البعض عثر في مسلسل الصور المتحركة الأمريكي الشهير "سمبسون" على راقصة شرقية وقال "حتى سلسلة سمبسون تنبأت بنيرمين صفر" واستدلوا على ذلك بصورة تظهر راقصة شرقية في إحدى حلقات السلسلة الشهيرة، ترقص أمام أريكة مشابهة لتلك التي رقصت أمامها نرمين.

مبادرة نرمين لم تعجب الجميع

ولئن لاقت مبادرة نرمين صفر استحسان البعض، فقد تعرضت لاستهجان البعض الآخر ممن رأوا فيها استهتارا ومتاجرة بجسدها، ودعوها إلى "قراءة القرآن والعودة إلى دينها".

دعوات متشددة ومتشنجة ردت عليها الفنانة التونسية في فيديو عبر انستغرام وقالت إن هؤلاء "لا يحبون الحياة وهم ضد المرأة وحرية المرأة وحرية التعبير وضد الحياة" .

وأضافت بأنها "ترقص لتفرح الناس وتُفرح نفسها رغم الحالة التي تنتابها بسبب الفيروس. وتوجه رسالة للعالم تدعوه إلى عدم الاستسلام للخوف".

نظرية "السمبسون تنبأوا بنرمين صفر" © صورة من حساب نرمين صفر على انستغرام

نرمين سبق لها أن جذبت الانتباه من خلال إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية ورقصت بملابس السباحة حاملة العلم التونسي تزامنا مع عيد الجمهورية، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي التونسية في كل مرة.

حاولنا الاتصال بنرمين صفر من خلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي للحصول على توضيحات بشأن هذه المبادرة وردود الفعل حولها لكن بدون جدوى وبقيت رسائلنا بدون رد.

عماد بنسعيّد