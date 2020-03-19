جونسون يرجّح "عكس مسار" انتشار كورونا ببريطانيا في 12 أسبوعا

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لندن (أ ف ب)

قال رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون الخميس إن بإمكان بلاده "عكس المسار خلال 12 أسبوعا" في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحافي يومي من مقر الحكومة في داونينغ ستريت "بإمكاننا عكس المسار خلال 12 أسبوعا" بشرط أن يتبع البريطانيون التوصيات بتجنب التجمعات.

وأوصت بريطانيا، التي سجلت حتى يوم الخميس 144 وفاة، بتجنب التجمعات والعمل عن بعد دون أن تقر اجراءات تقييدية. وستغلق المدارس في البلاد اعتبارا من الجمعة.

ورغم عدم استثناءه فرض اجراءات أكثر صرامة على السكان للحد من انتشار الفيروس، خاصة في لندن، يعوّل جونسون على التقدمات التي تحققت في البحث عن علاج.

في هذا الصدد، قال رئيس الحكومة "نتقدم بشكل كبير في معرفة جينات الفيروس"، وكذلك في البحث عن علاجات فعالة له.

وقال إن تجارب بدأت الخميس على مريض بريطاني مصاب بكوفيد-19، موضحا أن الباحثين البريطانيين يأملون الانطلاق في إجراء تجارب لتطوير لقاح "خلال الشهر القادم".

حتى الآن، لا تفحص بريطانيا بشكل منهجي جميع المرضى وتركز على الحالات الأكثر خطورة، رغم توصيات منظمة الصحة العالمية بفحص جميع المصابين والمشتبه في اصابتهم.

ووفق بوريس جونسون، تجري محادثات لشراء "مئات آلاف الفحوصات" لتحديد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه، ما قد يمكن من "إحداث فرق" في سبل مكافحة الفيروس.

© 2020 AFP