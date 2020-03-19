فورمولا واحد: إرجاء سباقات الجائزة الكبرى لهولندا وإسبانيا وموناكو

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باريس (أ ف ب)

أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد الخميس إرجاء ثلاثة سباقات إضافية كانت مقررة في أيار/مايو، وهي الجوائز الكبرى لهولندا وإسبانيا وموناكو، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) انه "بسبب التفشي العالمي المستمر لـ+كوفيد-19+، وبعد نقاشات مع بطولة العالم للفورمولا واحد والمروجين الثلاثة (للسباقات المذكورة)، تم اليوم التأكيد ان جائزة هولندا الكبرى وجائزة إسبانيا الكبرى وجائزة موناكو الكبرى، سيتم إرجاؤها".

وأشارت بطولة العالم للفورمولا واحد في بيان أيضا الى انه "تم تجميد" السباقات الثلاثة في ظل "الوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد"، مشيرة الى ان القرار اتخذ "لضمان صحة وسلامة الفرق المسافِرة، المشاركين في البطولة، والمشجعين، وهذه تبقى أولوية بالنسبة إلينا".

وكان من المقرر ان تقام جائزة هولندا الكبرى بين الأول من أيار/مايو والثالث منه (وذلك في عودتها الى بطولة العالم للمرة الأولى منذ العام 1985)، على ان تليها جائزة إسبانيا (بين الثامن من أيار/مايو و10 منه)، وأخيرا جائزة موناكو الكبرى (بين 21 أيار/مايو و24 منه).

وحتى الآن، يبقى السباق الأول الذي يبقى مدرجا في موعده على جدول بطولة العالم، هو جائزة أذربيجان الكبرى (بين الخامس من حزيران/يونيو والسابع منه)، علما بأنه كان مقررا ان يكون المرحلة التاسعة من البطولة.

لكن المنظمين لم يتطرقوا في إعلانهم اليوم لموعد استئناف البطولة، واكتفوا بالقول "يتوقع فيا وبطولة العالم للفورمولا واحد بدء موسم بطولة العالم 2020 بمجرد ان يصبح من الآمن القيام بذلك بعد أيار/مايو، وسيواصلان مراقبة وضع فيروس +كوفيد-19+ بشكل مستمر".

وفرض الفيروس تأثيره بقوة على عالم سباقات الفئة الأولى، كما فعل في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، والتي أصبحت في وضع شلل شبه كامل في ظل إجراءات الحد من تفشي "كوفيد-19" الذي أودى حتى الخميس بحياة أكثر من تسعة آلاف شخص.

وكان من المقرر ان يبدأ موسم 2020 لبطولة العالم للفورمولا واحد منتصف آذار/مارس بجائزة أستراليا الكبرى على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن. لكن المخاوف العالمية من تفشي الفيروس وانسحاب فريق ماكلارين بعد ثبوت إصابة أحد أفراده، دفعوا الى إلغاء السباق الأسترالي، ولاحقا إرجاء جائزتي البحرين وفيتنام.

وانضم السباقان الأخيران الى جائزة الصين التي كان قد تم الإعلان عن إرجائها سابقا بعد ظهور الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، ما أرجأ عمليا انطلاق الموسم من آذار/مارس الى أيار/مايو، قبل ان يتأخر بشكل إضافي تبعا للقرار المتخذ اليوم.

وكان منظمو بطولة العالم قد أعلنوا الأربعاء تقديم موعد الإجازة الصيفية السنوية وتمديد فترتها، لتعويض تأخير انطلاق الموسم.

وأكد المنظمون ان "فترة الإجازة الصيفية تم تقديمها وإطالة مدتها في ظل تفشي فيروس كورونا"، موضحين ان هذه الفترة "التي عادة ما تكون لأسبوعين في آب/أغسطس (...) نقلت الى آذار/مارس ونيسان/أبريل".

وباتت فترة الإجازة التي يمنع فيها على الفرق إجراء أي اختبارات، 21 يوما بدلا من أسبوعين. ومن المفترض ان يجمّد ذلك عمل الفرق في هذه الفترة في ظل القيود العالمية المفروضة للحد من تفشي الوباء واضطرار بعضها لفرض حجر صحي كامل على أفرادها، ويسمح في الوقت عينه بإعادة جدولة سباقات مؤجلة ونقل موعدها الى الصيف.

© 2020 AFP