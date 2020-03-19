فورمولا واحد: سبعة فحوص سلبية لأفراد ماكلارين

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لندن (أ ف ب)

كشف فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد ان سبعة من أفراده خضعوا لفحوص سلبية لفيروس كورونا المستجد، في حين ان الثامن الذي سبق ان ثبتت إصابته، لم يعد يعاني من أي عوارض.

وكان الفريق البريطاني قد أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى، والتي كانت مقررة على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن.

وبعد ساعات من هذا القرار، أعلن منظمو البطولة إلغاء السباق بالكامل، في خطوة تلاها إرجاء سباقي البحرين وفيتنام، ما سيؤخر انطلاق المنافسات الى أيار/مايو المقبل على أقل تقدير.

وفي بيان ليل الأربعاء الخميس، أكد ماكلارين ان "الأعضاء السبعة لفريق السباق الذي خضعوا لفحص فيروس كورونا المستجد بينما كانوا في الحجر الصحي في ملبورن، جاءت نتائج فحوصهم سلبية".

وتابع "العضو في الفريق الذي كان قد خضع سابقا لفحص إيجابي، بات أيضا الآن لا يعاني من أي عوارض"، مؤكدا ان الجميع "على ما يرام".

وأوضح الفريق ان السلطات الصحية الأسترالية لم تطلب إجراء فحوص لكامل أفراده، بل "تم وضع 16 في العزل الصحي، 14 منهم بسبب احتكاكهم المباشر مع العنصر المصاب، وآخر بسبب ظهور عوارض عليه خلال نهاية الأسبوع" الماضي.

وأشار ماكلارين الى ان بقية أفراد الفريق سيبقون في الحجر الصحي لأسبوع إضافي بحسب طلب السلطات الصحة الأسترالية.

وتسبب فيروس "كوفيد-19" الذي أدى الى وفاة نحو 8800 شخص حول العالم، الى شلل شبه كامل في مختلف المنافسات الرياضية حول العالم في الوقت الراهن، وإرجاء مواعيد كبيرة مقررة في صيف العام الحالي أبرزها كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية لكرة القدم.

© 2020 AFP