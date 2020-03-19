"ابقووا في منازلكم"... دعوة ملحة لأكثر من نصف مليار شخص لمنع انتشار كورونا

فردان من طاقم طبي يرشان مادة معقمة، مدينة مشهد، إيران. ٢٧/٠٢/٢٠٢

"ابقووا في منازلكم" عبارة تشكل اليوم دعوة ملحة وجدية لنحو نصف مليار شخص في مختلف بلدان العالم، كونها الحل الأنجع لمنع انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 8900 شخص، نصفهم خارج بؤرته الرئيسية الصين. وفيما اتخذت بعض الدول إجراءات ملزمة اكتفت أخرى بتوصيات.

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يواصل فيروس كورونا التفشي في دول عدة بالقارات الخمس منذ ظهوره لأول مرة في الصين نهاية العام الماضي، حاصدا أرواح أكثر من 8900 شخص. وقد دعت سلطات دول العالم أكثر من نصف مليار شخص إلى البقاء في بيوتهم لمنع انتشار الوباء حسب إحصاء أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفيما اتخذت بعض الدول إجراءات ملزمة، اكتفت أخرى بتوصيات.

حجر صحي على كامل البلاد

مقاطعة هوباي الصينية بما فيها عاصمتها ووهان حيث ظهر فيروس كورونا، مقطوعة عن العالم منذ نهاية يناير/كانون الثاني. ما زال الحجر قائما لكن تم تخفيف القيود على التنقلات منذ 14 مارس/آذار للسكان البالغ عددهم أكثر من خمسين مليون نسمة.

وبعد المقاطعة الصينية، اتخذت ثماني دول على الأقل إجراءات ملزمة لإبقاء السكان في بيوتهم، هي إيطاليا منذ 10 مارس/آذار واسبانيا (14 مارس/آذار) ولبنان (15 مارس/آذار) والجمهورية التشيكية (16) ثم فرنسا وإسرائيل وفنزويلا في 17 من الشهر نفسه وبلجيكا في 18 مارس/آذار.

ويبلغ عدد سكان الدول الثماني مجتمعة 240 مليون نسمة.

لكن في معظم هذه المناطق يمكن الخروج من المنزل إلى العمل أو شراء مواد أساسية أو الذهاب إلى طبيب.

إجراءات حجر على مناطق محددة

على نطاق أضيق، تفرض بعض الدول إجراءات حجر على مناطق محددة، مثل بلغاريا التي فرضت العزل على مدينة بانسكو حيث يقع أكبر منتجع للتزلج في البلاد، أو مصر التي فرضت الحجر على كل موظفي القطاع السياحي في محافظة البحر ألأحمر.

أما سكان بوغوتا عاصمة كولومبيا فهم يستعدون لتدريب واسع للعزل في المنازل بين 20 و23 مارس/آذار بهدف إعدادهم لحجر صحي محتمل.

توصيات بالحجر

دعت أربع دول على الأقل -- ألمانيا والنمسا وبريطانيا وإيران -- سكانها إلى الحد من تنقلاتهم واحتكاكاتهم إلى أبعد حد، بدون أن ترفق هذه التوصيات بإجراءات ملزمة. ويعيش في هذه الدول الأربع أربعون مليون نسمة.

لكن هذه الدعوات لم تلق سوى تجاوب محدود.

ففي ألمانيا حيث نظمت "حفلات للكورونا" في الحدائق، طلبت من المستشارة أنغيلا ميركل السكان مساء الأربعاء السكان، في كلمة ألقتها، أن يحترموا التعليمات الصحية "التي لا غنى عنها لإنقاذ أرواح".

في إيران، تعرب السلطات عن أسفها لأنه على الرغم من التحذيرات، لا يأخذ بعض الإيرانيين "بجدية" الوضع وما زالت متاجر البازارات "ممتلئة" في ظل اقتراب رأس السنة الإيرانية الجمعة.

وفرضت ست دول على الأقل منع تجول يحظر التنقلات مساء وليلا، وهي تونس (من الساعة 18:00 إلى الساعة السادسة) وبوليفيا (17:00-05:00) وصربيا (20:00-5:00) والولايتان الأمريكيتان نيوجيرزي (20:00-05:00) وبورتوريكو (21:00-05:00) والعاصمة الفيليبينية مانيلا (20:00-05:00).

هذه المناطق تضم أكثر من خمسين مليون نسمة.

فرانس24/أ ف ب

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