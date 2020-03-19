كرة القدم: تأجيل موسم الدوري الإنكليزي حتى 30 أبريل بسبب فيروس كورونا

أعلن مسؤولو كرة القدم الانكليزية تمديد تعليق المباريات الاحترافية المحلية لغاية 30 أبريل/نيسان، بعد اجتماع طارئ عقدته الخميس رابطتا الدوري الممتاز "بريميرليغ" والدوري الإنكليزي "إي إف إل". وقد قررت بريطانيا إغلاق المدارس في الأيام المقبلة، كما وضعت 20 ألف جندي في حالة تأهب ضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا فيما تجاوز عدد الوفيات في المملكة المتحدة المئة.

إعلان اقرأ المزيد

على خلفية تفشي فيروس كورونا، قرر مسؤولو كرة القدم الانكليزية الخميس تمديد تعليق المباريات المحلية حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، بعد اجتماع طارئ عقدته رابطتا الدوري الممتاز "بريميرليغ" والدوري الانكليزي "إي أف أل".

وجاء في البيان المشترك للاتحاد الإنكليزي، ورابطتي الدوري الدوري، واللاعبين والمدربين: "قررنا بشكل جماعي تمديد تأجيل المباريات الاحترافية في إنكلترا حتى الخميس 30 أبريل/نيسان".

وأضاف البيان: "نحن متحدون في التزامنا لإيجاد طرق لاستئناف موسم 2019-2020 لكرة القدم وضمان خوض جميع المباريات المحلية والأوروبية بعد أن تصبح الأمور آمنة وممكنة".

ويأتي هذا القرار بعد إرجاء كأس الأمم الأوروبة من الصيف المقبل إلى صيف 2021، ما فتح باب تمديد موعد نهاية الدوري بحال سمحت ظروف تفشي الفيروس الذي أرهق بطولات القارة العجوز.

للمزيد: بريطانيا تستعد لإغلاق المدارس

وكانت المنافسات المحلية قد أرجئت في بادئ الأمر الجمعة الماضي حتى الرابع من نيسان/أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال، الإسباني ميكل أرتيتا، وجناح تشلسي الشاب كالوم هادسون-أودوي، من بين حالات أخرى، بفيروس "كوفيد-19".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق شاسع يبلغ 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وكان أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقبه الأول منذ 1990.

وشملت قرارات التعليق المتخذة في الآونة الأخيرة، إلغاء مباراتي منتخب إنكلترا الوديتين مع إيطاليا والدنمارك في 27 و31 مارس/آذار الجاري.

فرانس24 / أ ف ب