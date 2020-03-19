فيروس كورونا: مصر تغلق المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا

موظف طبي يفحص درجة حرارة طالب قبل دخوله إلى جامعة القاهرة، بعد تعليق الدراسة للطلاب الجامعيين فقط لمنع انتشار فيروس كورونا، القاهرة، مصر، 15 مارس/ آذار 2020

من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا في كافة أنحاء البلاد، حتى 31 من مارس/ آذار. وأكد مدبولي على أن خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت ستظل مفتوحة.

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قررت مصر الخميس إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا في كافة أنحاء البلاد، حتى 31 من مارس/ آذار، للحد من تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

ولا يسري القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

تعليق الدراسة وحركة الطيران

وكان مدبولي قد أعلن في مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون الرسمي الإثنين الماضي تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كإجراء وقائي على خلفية جائحة كورونا المستجد.

وقال مدبولي "سيتم تعليق حركة الطيران اعتبارا من يوم الخميس 19 آذار/مارس وحتى 31 آذار/مارس بهدف تقليل عملية الاختلاط سواء من حركة السياحة أو القادمين أو حتى الخارجين من مصر في هذه المرحلة".

كما خفّض مجلس الوزراء "عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية للحد من الاحتكاك بين المواطنين، ويُستثنى منه تقديم الخدمات الأساسية للدولة".

والسبت قررت الحكومة المصرية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين في إطار خطة التعامل مع الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 "جائحة" وقد خلف أكثر من 7000 وفاة في العالم.

فرانس24