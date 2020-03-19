وفاة اللاعب السابق لأستون فيلا وكارديف بيتر ويتينغهام عن 35 عاما

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لندن (أ ف ب)

توفي اللاعب السابق لأستون فيلا الإنكليزي وكارديف سيتي الويلزي، بيتر ويتينغهام عن عمر 35 عاما متأثرا باصابة تعرض لها نتيجة حادث سقوط، بحسب ما أعلن كارديف الخميس.

وكان ويتينغهام طريح الفراش في المستشفى منذ السابع من آذار/مارس الحالي بعد سقوطه على رأسه في حادث حصل داخل إحدى حانات بلدة باري الساحلية.

وبحسب ما ورد، سقط لاعب الوسط السابق على السلالم بعد مشاهدة مباراة إنكلترا وويلز في بطولة الأمم الست للعبة الركبي.

وقال كارديف في بيان له "بقدر كبير من الحزن، علينا إبلاغ الجماهير بأن بيتر ويتينغهام قد توفي عن 35 عاما. فُطِرَت قلوبنا"، مضيفا "إن خبر الوفاة المبكرة والمفاجئة لبيتر قد هزنا".

وبدأ ويتينغهام الذي دافع عن ألوان المنتخب الإنكليزي تحت 21 عاما، مسيرته الكروية مع أستون فيلا وتوج مع الأخير بلقب كأس إنكلترا للشباب عام 2002. وخاض 66 مباراة مع الـ"فيلينز" بين 2003 و2007، تخللها إعارته لبيرنلي ودربي كاونتي، قبل الانتقال الى كادريف سيتي الذي دافع عن ألوانه من 2007 حتى 2017 .

وبلغ ويتينغهام مع الفريق الويلزي نهائي كأس إنكلترا عام 2008 حيث خسر الفريق أمام بروتسموث صفر-1، والى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة حيث خسر ورفاقه أمام ليفربول بركلات الترجيح.

وكان ويتينغهام مع الفريق الويلزي حين فاز بلقب الدرجة الأولى الإنكليزية عام 2013، ما خوله العودة الى دوري الكبار في إنكلترا للمرة الأولى هبوطه من الدرجة الأولى سابقا عام 1962.

وبعد 450 مباراة مع كادريف، انتقل الى بلاكبيرن روفرز الذي لعب معه لموسم واحد (2017-2018) قبل أن يضع حدا لمسيرته الكروية.

© 2020 AFP