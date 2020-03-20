إرجاء بطولة العالم للسنوكر بسبب فيروس كورونا

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لندن (أ ف ب)

أعلن منظمو بطولة العالم للسنوكر الجمعة إرجاءها من نيسان/أبريل الى موعد غير محدد يؤمل ان يكون في صيف العام الحالي، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رابطة السنوكر العالمية ان بطولة 2020 التي كانت مقررة في مدينة شيفيلد الإنكليزية بين 18 نيسان/أبريل والرابع من أيار/مايو، أرجئت حتى إشعار آخر، لتنضم بذلك الى سلسلة طويلة من الأحداث التي تم إرجاؤها أو إلغاؤها بسبب فيروس "كوفيد-19".

وأشارت الرابطة الى انها تأمل في إقامة البطولة في تموز/يوليو أو آب/أغسطس المقبلين، لكن ذلك يرتبط بالأوضاع الصحية العالمية، والقيود الصارمة المفروضة حاليا على حركة التنقل والسفر سعيا للحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص.

وقال رئيس الرابطة باري هيرن في بيان الجمعة "هذه أوقات صعبة على الجميع، لكننا مصرون على تجاوزها".

وتابع "أؤكد للجميع اننا نقوم بما هو ممكن، الى جانب مالكي حقوق البث التلفزيوني والقاعة المضيفة (مسرح كروسيبل في شيفيلد) والشركاء الآخرين، لتحديد المواعيد الجديدة في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف ان "لاعبي السنوكر (إحدى فئات البلياردو) يقومون بعمل حر، وبالتالي يحتاجون الى فرص للفوز بجوائز مالية، وعلينا مسؤولية حيالهم. نحن حاليا ندرس إمكان إقامة الدورات خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين من أجل الإبقاء على الجدول قائما".

© 2020 AFP