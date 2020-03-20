إيطاليا: وفاة 627 شخصا خلال يوم واحد فقط جراء فيروس كورونا

فريق طبي يقدم الرعاية الصحية لمريض بفيروس كورونا في وحدة العناية المركزة في مستشفى بريشيا، في إيطاليا ، في 19 مارس 2020

سجلت إيطاليا 627 حالة وفاة في غضون 24 ساعة فقط جراء فيروس كورونا، ما يمثل أثقل حصيلة خسائر بشرية منذ ظهور الوباء في أواخر العام 2019 بالصين. وكانت إيطاليا في طليعة الدول الأوروبية التي فرضت حجرا صحيا تاما، لكن حالات الإصابة ظلت في ارتفاع، ما يدفع الحكومة للتفكير في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

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أعلنت السلطات الإيطالية الجمعة تسجيل وفاة 627 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة، وهذا عدد قياسي جديد يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من أربعة آلاف في هذا البلد الأكثر تضررا في العالم.

وسجلت في منطقة لومبارديا شمال البلاد 381 حالة وفاة إضافية (2549 وفاة إجمالا).

في كامل البلاد، تم إحصاء ستة آلاف إصابة جديدة، وهو عدد غير مسبوق.

وقال مسؤول الدفاع المدني أنجيلو بوريلي إنه تم نصب 679 خيمة حتى اليوم لاستعمالها كمراكز فرز أولي لتسهيل مهام الفرق الصحية التي تواجه صعوبات كبيرة مع عدد المرضى المتزايد.

تسجيل 9500 مخالفة الخميس

ونقلت وكالة آغي عن مدير مستشفى سان مارتينو للأمراض المعدية في جنوى قوله إن "عدد المصابين حتى اليوم لا يمثل سوى قمة جبل الجليد. نحن نواجه وباء فيروسيا لا يُظهر في أغلب الحالات أعراضا أو يظهر أعراضا محدودة".

وأضاف "هناك عدد كبير جدا من الناس الذين يتجولون ويحملون الفيروس، وهناك خطر أن ينقلوه إلى الآخرين".

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وبعد صدور دعوات في لومبارديا وكذلك في روما، تدرس الحكومة اللجوء إلى نشر الجيش لتطبيق الإجراءات المقيدة للتنقل، ولا سيما بعد تسجيل 9500 مخالفة الخميس.

وصارت عدة بلديات تستخدم الطائرات المسيرة لمراقبة تطبيق القيود على التنقلات ورصد التجمعات المخالفة. ومن المنتظر أن يضاف 13 ألف شرطي الى السبعة آلاف المنتشرين حاليا على طرقات المنطقة.

وتتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن إصدار مرسوم حكومي يتضمن تدابير جديدة منتصف الأسبوع المقبل.

وبذلك، تصبح إيطاليا الدولة الأولى من حيث عدد الوفيات جراء كوفيد-19، وتأتي بعدها الصين (3245) وإيران (1284) وإسبانيا (767).

ولقد أبلغت إيطاليا، التي سجّلت 41035 إصابة، عن أول حالتي وفاة لديها في 22 فبراير/شباط.

فرانس24/ أ ف ب