الاردن يحظر التجوال اعتبارا من صباح السبت في مواجهة فيروس كورونا

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عمان (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الاردنية فرض حظر التجوال اعتبارا من صباح غد السبت وحتى إشعار آخر في إطار اجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحافي "نظرا لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة (...) يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم السبت الموافق 21 آذار/مارس 2020 وحتى إشعار آخر".

وأشار إلى إغلاق جميع المحلات التجارية في الاردن، في حين سيتم الاعلان الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة لقضاء المواطنين احتياجاتهم وضمن آلية محددة.

وبرر العضايلة، وهو ايضا الناطق باسم الحكومة، القرار بأن المواطنين لم يلتزموا بدعوة الحكومة لهم بالتزام بيوتهم.

وقال "بكل أسف شهدنا خلال اليومين الماضيين استهتارا من بعض المواطنين بعدم الالتزام بالتعليمات، ورأينا مظاهر للتجوال والتسوق في الشوارع والأسواق ولدينا قناعة بأن هذه المظاهر تشكل خطرا كبيرا على صحتهم وسلامتهم".

وحذر العضايلة من ان مخالفة أمر حظر التجوال قد تؤدي الى "الحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة".

وأعلنت الحكومة الثلاثاء تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الثلاثاء تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لاسبوعين، بينما انتشر الجيش في مداخل ومخارج المدن في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في بلد سجلت فيه 69 إصابة شفيت إحداها.

ودعت المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.

وأغلق الجيش العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل فيما بينها منذ صباح الخميس وحتى إشعار آخر.

وفرضت السلطات منذ الإثنين حجرا صحيا إجباريا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقررت عمان وقف الرحلات الجوية من والى المملكة اعتبارا من الثلاثاء وحتى اشعار آخر وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP