الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي يقترحون برنامج مساعدات بنحو تريليون دولار بمواجهة كورونا

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واشنطن (أ ف ب)

قدّم زعيم الغالبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل الخميس مقترحات للتحفيز الاقتصادي بقيمة تريليون دولار بهدف مواجهة تأثير فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ماكونيل إنّ "النصّ يتضمّن إجراءات طموحة تتعلّق بأربع أولويّات ملحّة جدًا" تتمثّل في تقديم "مساعدة ماليّة مباشرة للأميركيّين" و"مساعدة سريعة للشركات الصغيرة وموظّفيها" و"خطوات مهمّة للحفاظ على استقرار اقتصادنا وحماية الوظائف" و"دعم العاملين الشّجعان في المجال الصحّي والمرضى الذين يكافحون فيروس كورونا المستجدّ في الخطوط الأماميّة".

وسيكون هذا النصّ الآن موضوع تفاوض مع الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ.

ولاحقًا، يتوجّب أن تُقَرّ هذه الإجراءات أيضًا في مجلس النوّاب ذي الغالبيّة الديموقراطيّة، قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب.

وقال ماكونيل "نتطلّع إلى العمل" مع الديموقراطيين والبيت الأبيض "للقيام بهذا العمل الهام وخدمة البلاد".

وستبدأ المفاوضات مع الديموقراطيين الجمعة، لكنّها قد تستغرق بعض الوقت.

© 2020 AFP