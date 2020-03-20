السعودية تعلق وسائل مواصلات عامة لأسبوعين

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الرياض (أ ف ب)

قررت السعودية تعليق رحلات الطيران الداخلية والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما شددت دول خليجية أخرى إجراءاتها الاحترازية.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر في وزارة الداخلية انه تقرر "تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم (...) السبت".

وكانت السعودية اتخذت خلال الأسابيع الماضية قرارات تهدف لمكافحة انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة آلاف حول العالم، بينها وقف الرحلات الدولية وإغلاق المتاجر ومراكز الترفيه وتعليق العمرة.

وسجلت السعودية اكثر من 200 إصابة بالفيروس من بين أكثر من 1200 إصابة في دول الخليج الست التي اتخذت بدورها إجراءات صارمة للحد من الانتشار تشمل الحد من التنقل وإغلاق المدارس والمساجد.

والسبت قررت الإمارات فرض حجر صحي اجباري على مواطني مجلس التعاون الخليجي الراغبين بدخول الدولة، بعد أيام من تعليق دخول حاملي التأشيرات والإقامة من أية جنسية.

وفي قطر ثبتت الحكومة أسعار الفواكه والخضار والأسماك واللحوم حتى نهاية الشهر، وأعفت المناطق الصناعية من القيمة التأجيرية لمدة ستة أشهر.

© 2020 AFP