السعودية تغلق ساحات الحرمين أمام المصلين وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا

صورة عبر الأقمار الصناعية للكعبة في الحرم المكي، قبل ظهور فيروس كورونا في 14 فبراير/ شباط 2020.

أعلنت السعودية الخميس تعليق الصلاة في ساحات الحرمين بمكة والمدينة خاصة يوم الجمعة خوفا من انتشار فيروس كورونا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة قررت الجمعة تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من السبت. وسجلت السعودية حتى الآن 274 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس دون أن تشهد أي وفاة ناجمة عنه.

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علقت السعودية مساء الخميس الصلاة في ساحات الحرمين خاصة يوم الجمعة خوفا من انتشار فيروس كورونا. كما منعت الزائرين والمصلين من الجلوس في ساحات المسجدين الحرام والنبوي، وفقا لما أعلنته مساء الخميس.

وكانت المملكة قد أعلنت يوم الثلاثاء وقف الصلاة داخل المساجد في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس لكنها قالت آنذاك إن الصلاة ستستمر في الحرمين.

الخطاب الأول للعاهل السعودي منذ بدء انتشار فيروس كورونا في العالم

وتحدث العاهل السعودي الملك سلمان مساء الخميس علنا للمرة الأولى منذ بدء تفشي فيروس كورونا، متعهدا بمواصلة الإجراءات للحد من انتشاره وداعيا المواطنين للعمل معا لمواجهة الوباء العالمي.

وقال الملك سلمان (84 عاما) في خطاب بثه التلفزيون "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها".

وخلال الخطاب الذي استمر خمس دقائق، حث الملك الناس على التكاتف والتعاون والالتزام بالتوجيهات الرسمية.

وقف جميع وسائل النقل

وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إن المملكة قررت اليوم الجمعة تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من السبت.

وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي "استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".

وسجلت السعودية حتى الآن 274 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس دون أن تشهد أي وفاة ناجمة عنه، بينما تسبب الوباء في وفاة ما يقرب من عشرة آلاف شخص على مستوى العالم وإصابة ما يربو على 240 ألفا.

وكانت السعودية قد أغلقت في وقت سابق أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي لتعقيمهما، وصرحت أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين على أراضيها الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 يوما بعد العودة من خارج المنطقة، ثم أعادت فتحهما أمام الزائرين الأجانب والسياح من نحو 25 دولة.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات أظهرت الكعبة في وسط صحن المسجد فوق أرضية بيضاء وحيدة تحيط بها حواجز بلاستيكية، إلى جانب مجموعة من عناصر الأمن وعمال النظافة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب