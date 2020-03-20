الصين البؤرة الأولى لكوفيد-19 تعلن عدم تسجيل إصابات "محلية" لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثاني على التوالي، أعلنت الصين الجمعة عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا، في وقت يهدد تزايد عدد الإصابات القادمة من الخارج التقدّم الذي حققته في مكافحة الوباء.

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في إشارة إلى نجاح عمليات الحجر الصحي والعزل الكامل للبلاد، أعلنت الصين الجمعة عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، في وقت يهدد تزايد عدد الإصابات القادمة من الخارج التقدّم الذي حققته في مكافحة الوباء.

بريق أمل

ويقدّم تراجع عدد الإصابات في البلاد شعاع أمل لباقي العالم في وقت تتخذ فيه عدة دول أخرى إجراءات حجر في مسعى لاستنساخ الأسلوب الذي تعاملت به بكين مع الوباء.

وتراجع عدد الوفيات في الصين كذلك بشكل كبير إذ أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن ثلاث وفيات جديدة فقط، في أقل زيادة يومية منذ بدأت نشر الأرقام في يناير/كانون الثاني.

وتجاوز حاليا عدد الوفيات في إيطاليا (3400 شخص) ذلك المسجل في الصين حيث أودى كوفيد-19 بحياة 3248 شخصا.

81 ألف مصاب في الصين من أصل 120 ألفا في العالم

وأصيب نحو 81 ألف شخص بالفيروس في الصين لكن عدد الأشخاص الذين لا يزالون مصابين به حتى الآن بلغ 7000.

ويعتقد أن الفيروس ظهر في سوق للحيوانات في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر/كانون الأول.

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وفرض حجر صحي على نحو 56 مليون شخص في ووهان وباقي مقاطعة هوباي في أواخر يناير/كانون الثاني، لكن السلطات بدأت بتخفيف القيود على السفر بشكل تدريجي مع تراجع عدد الإصابات.

وتخشى الصين حاليا قدوم موجة جديدة من الإصابات من الخارج، ما دفع مناطق عدة بينها بكين لفرض حجر صحي مدته 14 يوما على الوافدين من الخارج.

وأشارت اللجنة الصحية إلى تسجيل 39 حالة إضافية لأشخاص قادمين من الخارج الجمعة، ما رفع إجمالي هذه الحالات إلى 228.

فرانس24/ أ ف ب