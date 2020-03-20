بضع مئات يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد الأقصى

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القدس (أ ف ب)

ادى بضع مئات صلاة الجمعة في ساحة الحرم القدسي، عقب غلق دائرة الأوقاف المسجد الأقصى بسبب المخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وأغلقت الأوقاف المسجد الأقصى مؤخرا، لكنها أباحت الصلاة بالهواء الطلق في الساحة.

ولم يتجاوز عدد المصلين 300 في ساحة الحرم القدسي، وفق ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس، في حين يشارك عادة نحو 30 ألفا في صلاة الجمعة.

وأقرت السلطات حول العالم وضع قيود على التجمعات الكبرى، بما فيها الصلوات، لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدّت السلطات الإسرائيلية من عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى الموقع الموجود في المدينة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة. ووضعت نقاط مراقبة لا يسمح المرور عبرها إلا لسكان المدينة.

ولا تزال المعابد اليهودية مفتوحة في إسرائيل، ولكن قيّد كبير الحاخامات عدد المشاركين في الصلاة بعشرة أشخاص. وطلبت عدة سلطات دينية محلية من الناس الصلاة في منازلهم.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 705 اصابات بكوفيد-19 في البلاد.

وسجلت السلطات الفلسطينية 48 اصابة في الضفة الغربية المحتلة.

© 2020 AFP