ترامب لا يعتزم فرض حجر صحي في كل انحاء الولايات المتحدة

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واشنطن (أ ف ب)

اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة انه لا يعتزم فرض حجر صحي في مختلف انحاء الولايات المتحدة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الابيض "لا اعتقد اننا سنعتبر ذلك ضروريا يوما ما".

واضاف "تم القيام بذلك في كاليفورنيا، والامر نفسه في نيويورك، انهما نقطتان ساخنتان (...) ولكن اذا توجهتم الى الوسط الغربي او مناطق اخرى، (ستجدون) انهم يتابعون كل ذلك عبر التلفزيون ولا يواجهون المشاكل نفسها".

من ناحيته، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيتم إغلاق الحدود البرية مع المكسيك أمام التنقلات غير الضرورية على غرار غلق الحدود مع كندا.

وقال "قررت الولايات المتحدة والمكسيك منع الرحلات غير الضرورية عبر حدودنا المشتركة".

وكرر بومبيو الجمعة دعوة الصين إلى ان "تتقاسم مع العالم بأسره" المعلومات التي لديها حول فيروس كورونا المستجد، مجددا انتقاده بكين لعدم شفافيتها مع بدء ظهور الفيروس.

وشدد على أن "حماية الناس امر واجب، ان الشفافية وتقاسم المعلومات في الوقت المناسب امران حيويان للغاية، انها ليست قصة الاعيب سياسية او تدابير انتقامية".

وقرر حاكم كاليفورنا غافين نيوسوم مساء الخميس فرض حجر على كامل الولاية التي يقطنها نحو 40 مليون ساكن.

وقال "حان الوقت لنا جميعا، أفرادا ومجتمعا، ان نعترف بأنه يجب علينا فعل المزيد" لوقف انتشار كوفيد-19.

© 2020 AFP