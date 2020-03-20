ترامب يصادق على استخدام عقار ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس المصادقة على استخدام عقار ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19". وقال ترامب الخميس خلال مؤتمر صحفي إن هذا الدواء "هو دواء كلاسيكي مضاد للملاريا، وهو أيضا دواء يستخدم ضد التهاب المفاصل الحاد، سنتمكن من إتاحة هذا الدواء على الفور". كما جدد ترامب انتقاده للصين مستخدما عبارة الفيروس الصيني التي سبق وأثارت جدلا كبيرا. وتخطى عدد الإصابات في الولايات المتحدة عتبة العشرة آلاف، وبلغ الوفيات أكثر من 150 حالة.