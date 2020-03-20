تونس: قيس سعيّد يفرض حجرا صحيا عاما للحد من تفشي وباء كورونا

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قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة فرض حجر صحي عام للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد التي سجلت فيها لحد الآن 54 إصابة مؤكدة، لكن لم يتم إجراء سوى 690 فحصا. وستحدد الحكومة لاحقا التدابير التفصيلية للحجر العام بما في ذلك موعد انطلاقه ومدة تطبيقه.

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في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة فرض حجر صحي عام في كامل الأراضي التونسية للحد من تفشي فيروس كورونا، بدون تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ.

وقال سعيد إن على الجميع البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلاّ في حالة "الضرورة القصوى".

ويشمل الحجر أيضا إجراءات بينها منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى وإغلاق المتاجر الكبرى والمناطق الصناعية التي يعمل فيها عدد كبير من الأشخاص.

وستحدد الحكومة لاحقا الجمعة التدابير التفصيلية للحجر العام بما في ذلك موعد انطلاقه ومدة تطبيقه.

وسبق أن أغلقت تونس حدودها البحرية والبرية والجوية، وفرضت الأربعاء حظرا للتجول بين السادسة مساء والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي (17:00 إلى 05:00 ت.غ).

ودعا سعيّد التونسيين في خطاب ألقاه في غضون الأسبوع الجاري إلى الوحدة والتضامن فيما بينهم وحث على تقديم تبرعات للمساعدة على مجابهة الفيروس قائلا إنه سيكون من المتبرعين.

وحتى الجمعة سجلت 54 إصابة مؤكدة في تونس بفيروس كوفيد-19، لكن لم يتم إجراء سوى 690 فحصا.

ودعا الرئيس إلى إيجاد حلّ منسق للوباء على المستوى الدولي في إطار الأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب