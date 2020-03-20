رقعة الإصابة بفيروس كورونا تتسع في صفوف أندية كرة السلة الأميركية

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لوس انجليس (أ ف ب)

اتسعت رقعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مع تسجيل حالات لدى لوس أنجليس ليكرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبوسطن سلتيكس ودنفر ناغتس.

وأعلن ليكرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية الخميس إصابة إثنين من لاعبيه بفيروس "كوفيد-19" من دون ان يكشف هويتهما، بينما أعلن فيلادلفيا ان ثلاثة من أفراده خضعوا لفحوص إيجابية، وذلك بعيد تأكيد دنفر إصابة أحد أعضائه من دون تحديد ما اذا كان لاعبا أم من الطاقم.

كما أكد ماركوس سمارت لاعب سلتيكس، انه مصاب بالفيروس.

وعلّقت منافسات الدوري الأميركي ليل الأربعاء الماضي بعد تأكيد إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بالفيروس. ومنذ ذلك الحين، تأكدت إصابة زميله دونافان ميتشل، وكريستيان وود من ديترويت بيستونز، وأربعة لاعبين من بروكلين نتس أبرزهم كيفن دورانت.

لكن عدد الإصابات سجل ارتفاعا لافتا الخميس، مع تزايد وتيرة الفحوص التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة لكشف الإصابات بالفيروس.

وأعلن ليكرز الذي يضم في صفوفه النجمين ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس، انه أخضع لاعبيه لفحوص على خلفية خوضهم في 10 آذار/مارس مباراة ضد بروكلين نتس، وجاءت فحوص اثنين منهم إيجابية.

وأكد فريق مدينة لوس أنجليس ان أطباء الفريق يتابعون اللاعبين عن كثب.

وقالت المتحدثة باسم ليكرز أليسون بوغلي في بيان "علمنا اليوم (الخميس) أن لاعبَين في ليكرز أتت نتائج فحوصهما ايجابية. لا يعاني اللاعبان حاليا من أي عوارض وهما في الحجر الصحي برعاية طبيب الفريق".

وتابعت "طُلب من جميع لاعبي وأعضاء الجهاز الفني في ليكرز البقاء في الحجر الصحي الذاتي في المنزل ومراقبة صحتهم عن كثب، والتواصل مع أطبائهم الشخصيين والبقاء على تواصل مستمر مع الفريق".

من جهته، كشف سفنتي سيكسرز الذي كان يحتل المركز السادس في المنطقة الشرقية قبل تعليق المنافسات، وجود حالات إيجابية في صفوفه، بعدما حذرت السلطات الصحية من ان بعض اللاعبين، المدربين وأعضاء الجهاز الفني، قد يكونوا قد تعرضوا لاحتمال الإصابة بالفيروس الذي أودى بحياة نحو عشرة آلاف شخص حتى الآن حول العالم.

وأوضح سيكسرز أن أفراده الثلاثة يخضعون للحجر الذاتي تحت مراقبة الأطباء، وأيضا من دون كشف اسمهم.

وقال الفريق في بيان "جاءت نتائج ثلاثة أفراد ايجابية لـ+كوفيد-19+. كل النتائج الأخرى هي سلبية في الوقت الراهن"، متابعا "لقد نقلنا المعلومات الى السلطات الصحية في الولاية والمحلية وفقا للتعليمات".

وتابع "صحة لاعبينا، موظفينا، مشجعينا والمجتمع بالغة الأهمية، ونواصل استشاراتنا للاخصائيين خلال هذه الفترة".

الى ذلك، أعلن سلتيكس الخميس إصابة لاعب في صفوفه، قبل ان يؤكد سمارت (26 عاما) انه المعني بهذا الإعلان.

وأشارت فريق مدينة بوسطن الى تسجيل إصابة لاعب على الأقل بالفيروس ضمن سلسلة فحوص يجريها للفريق.

ونشر سمارت شريطا مصورا عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيه "لقد علمت للتو أن نتيجة فحصي لفيروس كورونا جاءت إيجابية. أنا على ما يرام وأشعر بحال جيدة. لا أشعر بأي عوارض".

ودعا سمارت الى المساهمة "في حماية الآخرين من خلال حماية أنفسكم".

- فحوص إضافية -

وأوضح متحدث باسم سلتيكس "أجرينا الفحوص بعد احتكاك بحالة إيجابية (...) ينتظر الفريق المزيد من النتائج وسنعلن عنها كما هو ملائم".

وكان سلتيكس قد خاض خلال الأيام التي سبقت تعليق منافسات الدوري، مباراتين مع فريقين سجلت حالات إيجابية في صفوفهما، وهما بروكلين نتس (في الثالث من آذار/مارس) يوتا جاز (في السادس منه).

وكان دنفر ناغتس أول من أعلن الخميس تسجيل إصابات في صفوفه.

وأفاد في بيان "جاء فحص عضو من مؤسسة دنفر ناغتس إيجابيا لـ +كوفيد-19+"، موضحا "الشخص الذي خضع للفحص في 16 آذار/مارس بعد أن عانى من أعراض تتوافق مع +كوفيد-19+، موجود حاليا تحت رعاية الطاقم الطبي للفريق وفي عزلة ذاتية".

وكان مفوض رابطة دوري الـ "ان بي ايه" آدم سيلفر قد حذر في تصريحات صحافية الأربعاء من انه يجب اعتبار لاعبي الدوري بمثابة "ناقلين سريعين" للفيروس الذي أودى بحياة نحو عشرة آلاف شخص حول العالم حتى الآن، وتسبب بشلل شبه تام في مختلف الأحداث الرياضية.

وأعرب سيلفر عن أمله في انقاذ "جزء من الموسم" على الأقل، بعد تعليق المنافسات لفترة غير محددة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسبق لسيلفر أن أمِل باستئناف الدوري بعد 30 يوما، لكنه قال في مقابلة مع شبكة "اي أس بي أن" الأميركية ليل الأربعاء، انه غير قادر على تحديد موعد لذلك، وان معاودة اللعب ترتبط بقرار السلطات الصحية.

وأوضح "صراحة ليس لدي أي تقدير لما ستكون عليه المدة (...) أنا متفائل بطبيعتي وأريد ان أؤمن بأننا سنتمكن على الأقل من انقاذ جزء من هذا الموسم".

وتابع ان اللاعبين "يريدون ان يلعبوا، يريدون ان ينافسوا. سنحاول بكل الطرق الممكنة مزاولة كرة السلة مجددا"، مشددا في الوقت عينه على ان "سلامة وصحة لاعبينا هما الأولوية. هذا سيكون الشرط الذي يتيح اللعب مجددا... عندما يقول مسؤولو الصحة انه يمكننا ان نلعب".

وأعلنت الولايات المتحدة ليل الخميس تخطي عتبة عشرة آلاف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد فيما بلغت حصيلة الوفيات 154، بحسب حصيلة لجامعة جونز هوبكينز.

وتوقعت السلطات الصحية أن يشهد عدد الإصابات الذي تجاوز حاليا 10,700، ارتفاعا سريعا في الأيام المقبلة مع زيادة وتيرة إجراء الفحوص.

© 2020 AFP