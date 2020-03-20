فيروس كورونا: سوريا تتخد إجراءات وقائية وتؤكد خلو أراضيها من أي إصابة

إجراءات وقائية في أحد مستشفيات سوريا. © رويترز

المسجد الأموي في دمشق أغلق أبوابه، وكل المقاهي باتت مهجورة، كما يقوم الموظفون بتطهير الشوارع والحافلات وجميع الأماكن العامة بهدف منع انتشار فيروس كورونا. لكن كل هذه التدابير بحسب وزارة الصحة السورية هي تدابير وقائية ولم تسجل أي إصابة حتى الآن. لكن مراقبين يشككون في عدم وجود إصابات في سوريا نظرا للعلاقات الوثيقة بين دمشق وإيران بؤرة انتشار الفيروس في الشرق الأوسط.