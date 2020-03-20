طوكيو 2020: رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يرى قرار إرجاء الألعاب لا يزال مبكرا

الحائزان على الميداليات الذهبية الأولمبية ثلاث مرات تاداهيرو نومورا وساوري يوشيدا بعد إضاءة الشعلة الأولمبية بينما كان يراقبه رئيس أولمبياد طوكيو 2020، في هيغاشي ماتسوشيما، محافظة مياجي، شمال اليابان 20 مارس/ آذار 2020.

اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أن اتخاذ قرار إرجاء دورة الألعاب الصيفية طوكيو 2020 لا يزال مبكرا، مؤكدا في الوقت عينه أن اللجنة "تدرس سيناريوهات مختلفة" في ظل تفشي فيروس كورونا.

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على الرغم من تجميد أغلب الأنشطة الرياضية حول العالم إلا أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ يرى أن قرار تأجيل دورة الألعاب الصيفية طوكيو 2020 لا يزال مبكرا، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة تحاول إيجاد حلول بديلة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وعلى رغم انتشار وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة نحو عشرة آلاف شخص حول العالم ودفع إلى إلغاء أحداث كبيرة مقررة هذا الصيف، بقيت اللجنة الأولمبية والمسؤولون اليابانيون على موقف يؤكد المضي قدما في إقامة الألعاب المقررة بين 24 يوليو/تموز والتاسع من أغسطس/آب، في موعدها.

اللجنة الأولمبية الدولية تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية

وكرر باخ في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، موقفه من أن اللجنة الدولية ستتبع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن إقامة الألعاب، لكنه بقي على تفاؤله بشأن إمكان انطلاقها في 24 يوليو/تموز.

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وأوضح "بالطبع نحن ندرس سيناريوهات مختلفة، لكن على عكس العديد من الهيئات الرياضية أو البطولات المحترفة، نحن لا نزال على بعد أربعة أشهر ونصف شهر من موعد الألعاب".

"التأجيل ليس خطوة مسؤولة"

وتابع "بالنسبة إلينا (التأجيل) لن يكون خطوة مسؤولة الآن، وسيكون من السابق لأوانه البدء بالتكهنات أو اتخاذ قرار، في وقت ليست لدينا بعد أي توصية من لجنة العمل" الخاصة التي تم تشكيلها لبحث هذا الأمر.

وأبدى رياضيون قلقهم من مخاطرة السلطات اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية بالإصرار على المضي قدما في خطط إقامة دورة طوكيو 2020 في موعدها على الرغم من تفشي فيروس كورونا، لاسيما وأن القيود الواسعة المفروضة حاليا على حركة التنقل والسفر لمكافحة تفشي فيروس "كوفيد-19" تؤثر سلبا على تحضيرات الرياضيين للأولمبياد، وأيضا على التصفيات المؤهلة.

فرانس24/ أ ف ب