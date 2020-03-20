فيروس كورونا: نتفليكس تقلص سرعة بثها التدفقي لتسهيل العمل والتعليم عن بعد خلال فترات الحجر الصحي

إعلانات مسلسلات نيفليكس، كولونيا، ألمانيا، 21 أغسطس/ آب 2019.

استجابت شركة "نتفليكس" عملاقة بث المسلسلات والأفلام العالمية عبر الإنترنت لطلب المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية بتخفيف الضغط على الشبكة العنكبوتية لتسهيل العمل والتعليم عن بعد خلال مرحلة الحجر المنزلي التي فرضتها الدول الأوروبية لمكافحة فيروس كوفيد-19. إذ قررت الشركة خفض سرعة بثها التدفقي في أوروبا مدة 30 يوما.

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أوضح الناطق باسم شركة "نتفليكس" في بيان أن الشركة قررت بدء خفض سرعة بثها التدفقي في أوروبا لمدة 30 يوما. وأضاف "نعتبر أن ذلك سيسمح بخفض حركة نتفليكس عبر الشبكات الأوروبية بنسبة 25 % مع الاستمرار بتأمين خدمة عالية الجودة للمشتركين".

ولبى رئيس مجلس إدارة "نتفليكس" بذلك طلبا تقدم به الأربعاء المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون خلال لقاء في بروكسل.

ودعا بروتون الأربعاء منصات البث والمشغلين إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على الإنترنت لتسهيل العمل والتعليم عن بعد خلال مرحلة الحجر المنزلي التي فرضتها الدول الأوروبية لمكافحة فيروس كوفيد-19.

وأشاد بروتون "بتحرك نتفليكس السريع للحفاظ على حسن سير الإنترنت خلال أزمة كوفيد-19 مع إبقائها على خدمة جيدة لمشتركيها".

وزاد الحجر المنزلي والعمل عن بعد الحركة على الإنترنت، على ما أكد المسؤول الأوروبي.

فرانس24/ أ ف ب