كأس أوروبا: ويفا يؤكد على التمسك باسم وشعار "يورو 2020"

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

أكد الاتحاد الأوروبي (ويفا) لكرة القدم، الجمعة، أن بطولة كأس أوروبا التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي إلى عام 2021، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ستظل محتفظة باسمها وشعارها السابقين "يورو 2020".

وكان ويفا قد اقر الثلاثاء تأجيل نهائيات البطولة التي كانت مقررة ان تقام بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو في 12 مدينة، 12 شهرا لتصبح بين بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2021، دون تعديل صيغتها.

واراد ويفا من قراره افساح المجال أمام البطولات المحلية المعلقة للسبب نفسه للاستكمال فيما لو سمحت الظروف بذلك.

ومع تعديل الاسم إلى "يورو 2021" وانتشاره، تحرك الاتحاد القاري بسرعة للإصرار على الاحتفاظ بالاسم والشعار الأصليين. وغرد ويفا على حسابه على "تويتر" قائلا "على الرغم من أنه سيقام من 11 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو 2021، لكنه سيظل معروفا تحت اسم +يورو 2020+".

وقال ويفا إن التأجيل "سيساعد جميع المسابقات المحلية، المعلقة حاليا بسبب حتى انتهاء حالة الطوارئ الناجمة عن التخوف من فيروس +كوفيد-19+"، حيث تعهد إنهاء المواسم بحلول 30 حزيران/يونيو.

وجاء اعلان الاتحاد القاري الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له، في أعقاب اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو شارك فيه ممثلون لمختلف المعنيين باللعبة (أندية ورابطات بطولات وطنية واتحادات محلية ولاعبين) في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا للتعامل مع هذه الأزمة الصحية.

ويشارك 24 منتخبا في بطولة كأس أوروبا، وحسمت التصفيات حتى الآن هوية 20 منها، بينما كان من المقرر ان تحسم هوية البقية في ملحق قاري أواخر آذار/مارس الحالي. لكن ويفا أكد ان الملحق أرجئ أيضا، وحدد له فترة التوقف الدولية في حزيران/يونيو المقبل كموعد أولي، مشددا في الوقت عينه على ان ذلك "يرتبط بإعادة تقييم الوضع".

© 2020 AFP