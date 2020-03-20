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شوارع خالية وعزل للقادمين... كيف يواجه العالم العربي تفشي فيروس كورونا؟

نشرت في: آخر تحديث:

فلسطينية تضع القناع الطبي خوفا من تفشي فيروس كورونا، غزة، 20 مارس / آذار 2020
فلسطينية تضع القناع الطبي خوفا من تفشي فيروس كورونا، غزة، 20 مارس / آذار 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : عهد الكلاس

في مشهد نادر بدى ضريح الإمام علي بالنجف شبه خال تماشيا مع إجراءات الحظرالمفروض على المدن العراقية. وتجاوز عدد الإصابات المسجلة العراق الـ170، والوفيات وصلت الخميس إلى 14 حالة. وفي لبنان القريب، تقدم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الدعم والتوعية حرصا على صحة اللاجئين السوريين في المخيمات. وسجلت مصر 250 حالة، والوفيات وصلت إلى سبع. ووصلت سفينة طارق بن زياد إلى الجزائر وعلى متنها مئات الجزائريين الآتين من مرسيليا الفرنسية وقد فرضت عليهم السلطات عزلا لأسبوعين، ووصل معدل الوفيات في الجزائر إلى نحو 10% من الإصابات، بواقع عشر وفيات. وأغلقت تونس المساجد والأسواق، وتوفيت امرأة.

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