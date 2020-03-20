مقتل ثلاثين جنديا على الأقل إثر هجوم لجهاديين في تاركينت شمال مالي

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دخول جنود الجيش المالي مدينة كيدال الخميس 13 فبراير/ شباط 2020 ، للمرة الأولى منذ عام 2014

أفاد الجيش المالي صباح الجمعة أن هجوما استهدف الخميس معسكرا له في تاركينت، شمال غاو، وخلف نحو ثلاثين قتيلا وخمسة مصابين على الأقل. ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش المالي منذ أربعة شهور.

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قتل نحو ثلاثين شخصا وأصيب خمسة على الأقل في هجوم نفذه جهاديون بشمال مالي، وفق ما أعلنه جيش مالي صباح الجمعة.

واستهدف الهجوم الخميس معسكرا للجيش في تاركينت، شمال غاو، وفق ما أفاد مسؤول في الجيش طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت القوات العسكرية في مالي عبر تويتر، "ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم إلى نحو 30 بينما أصيب خمسة أشخاص بجروح".

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أن "هجوما إرهابيا" استهدف معسكره في تاركينت، مشيرا إلى مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش المالي منذ أربعة شهور.

فرانس24/ أ ف ب