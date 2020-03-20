مقتل عاملين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن

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ابوظبي (أ ف ب)

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجمعة مقتل اثنين من العاملين لديها في مدينة عدن اليمنية بعدما جرى اختطافهما واطلاق النار عليهما، من دون أن تتضح الأسباب.

وعبّرت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "عن إدانتها وأسفها العميق لفقدان اثنين من موظفيها هما أحمد فؤاد اليوسفي منسق عمليات الإغاثة وزميله محمد طارق".

ولم يكشف البيان عن جنسيتيهما.

وقالت الهيئة انهما قتلا "أثناء تأدية مهامهما في منطقة تعد صعبة ومعقدة بعدما تم اختطافهما من قبل مسلحين في سيارة بمنطقة الدرين بالمنصورة في عدن وعثر عليهما مؤخرا مقتولين بعد أن تم تقييدهما وإطلاق النار عليهما".

والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في البلد الفقير منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا في حربها مع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى منذ 2014.

لكن أبوظبي قلّصت عملياتها في اليمن منذ منتصف 2019، ونفّذت عمليات إعادة انتشار لجنودها في عدد من المناطق.

وعدن هي المقر المؤقت للحكومة، لكنها تشهد منذ نحو عامين خلافات بين الأطراف المتحالفة فيها، وعمليات لتنظيمات متطرفة بينها القاعدة وجماعة الدولة الاسلامية.

© 2020 AFP