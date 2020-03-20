نصائح العزل الذاتي من بحار سبعيني شغوف

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بوردو (فرنسا) (أ ف ب)

سرق المغامر الفرنسي جان-جاك سافان الأضواء العام الماضي عندما عبر المحيط الأطلسي في كبسولة على شكل برميل، في رحلة دامت 127 يوما تابعها الآلاف على حسابه في موقع فيسبوك.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، كشف المظلي السابق البالغ 73 عاما تكتيكه بالتعامل مع الأماكن المغلقة، بعد أن أصدرت فرنسا ودول كثيرة تعليمات صارمة للبقاء في المنازل لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

بدأ سافان رحلته في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018 من جزيرة إلهييرو في جزر الكناري الإسبانية وصولا الى جزيرة مارتينيك الكاريبية على مدى نحو 5800 كلم.

اعتمد على تيارات المحيط وحدها لدفع الكبسولة عبر المحيط الأطلسي. بنى كبسولته لتكون مقاومة للأمواج والهجمات المحتملة، مستخدما لوحة شمسية لتوليد الطاقة من أجل تأمين الاتصالات وتحديد المواقع.

واعتمد السبعيني في غذائه على الأطعمة المجففة وأسماك طازجة كان يصطادها، إلى إمدادات كانت تقدمها السفن التي مرت به خلال رحلته.

سؤال: أمضيت أربعة أشهر في برميل تبلغ مساحة معيشته الضيقة ستة أمتار مربعة فقط. ما هي نصيحتك للناس المعزولة في منازلها؟

جواب: يبحث كل شخص عن الوصول إلى شغفه. يمكن أن يكون وقت العزلة هذا فرصة للاكتشاف -- ابدأ بالرسم، تعلّم الهارمونيكا إذا لا يزعج ذلك الجيران.

عليك أن تتعب جسديا وليس ذهنيا، وتمشي قدر المستطاع. أهم من كل ذلك، لا تتسمر أمام التلفاز ليلا ثم تنام حتى الظهر.

س: كيف تعاملت مع العزلة خلال رحلة تقاذفتك فيها التيارات؟

ج: عندما تقرر خوض التحدي، مهما كانت الصعاب --باستثناء المشكلات الصحية-- تعلم انها ستنتهي في مرحلة ما. لم تزعجني الوحدة أبدا، أنا حقا أقدّرها لأنني اخترتها. كتبت مذكراتي، قرأت كثيرا، قمت بتمارين بدنية. العزلة، الطقس، تأقلمت مع ذلك، صنعت فراغا في ذهني لقبول انني ساستغرق مزيدا من الوقت. كنت أعرف ايضا انها مجرد فترة.

(عن عزلة كورونا) هذا شيء مفروض علينا وكان سريعا جدا. لكننا لسنا معزولين تماما، نملك جميعنا الهاتف. لدي رفاق يتصلون بي وغالبا ما يشعرون بالملل. أجد صعوبة في مقاطعتهم، لدي أمور أقوم بها.

س: أين تعزل نفسك؟

ج: أنا محظوظ لامتلاك 40 هكتارا من غابات الصنوبر والبلوط على بعد 12 كلم من منزلي في آريس في حوض أركاشون. أسكن في حجرة بمساحة 20 مترا مربعا، أضيء الشمعة ولدي موقد وجدول نهر من 10 أمتار لاستحم. كما الجميع لدي المعكرونة والأرز والسميد. أنا شغوف بالسردين. لدي 30 علبة. يمكنني الاستمرار 25 يوما. إذا تعيّن علي البقاء معزولا ستة أشهر في حجرتي يمكنني ذلك. هذا الفيروس هو انذار ترسله لنا الطبيعة. يجب أن نكون حذرين بعد ذلك.

© 2020 AFP