أجنحة مهرجان كان السينمائي تفتح أبوابها أمام المشردين ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا

قررت السلطات في مدينة كان الفرنسية الجمعة فتح أبواب الجناح المخصص لمهرجانها السينمائي الشهير لاستيعاب خمسين متشردا، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وكان المهرجان مقررا في الفترة من 12 إلى 23 مايو/أيار 2020، ولكنه ألغي بسبب انتشار الوباء.

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ضمن جهودها للتصدي لانتشار فيروس كورونا، أعلنت مدينة كان الفرنسية الجمعة أنها ستفتح الجناح المخصص لمهرجانها السينمائي السنوي الذي تم تأجيله بسبب تفشي الوباء، أمام المشردين.

وقد تم إلغاء مهرجان كان السينمائي الذي كان مقررا في الفترة الممتدة من 12 أيار/مايو إلى 23 منه بسبب انتشار وباء كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا.

وسجلت فرنسا الجمعة 78 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد وفيات المرض في البلاد إلى 450.

وتم تأكيد نحو 12612 إصابة لكن السلطات تحذر من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

وفي مواجهة هذه التطورات، قالت سلطات بلدية كان إن المكان الذي يستقبل عادة مؤتمرات وفعاليات فنية، كُيّف لاستيعاب ما يصل إلى 50 شخصا يعيشون في الشارع في ما اعتبروه "رمزا للتضامن".

وقال دومينيك أود لاسي نائب المدير العام للخدمات الحضرية في كان، "الأولوية حاليا هي العزل، ويجب عزل الأشخاص الأكثر ضعفا".

سيتم توفير الأسرة والوجبات ومراكز الاستحمام بما يتماشى مع التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي أثناء العزل المرتبط بالفيروس عبر فرنسا.

وأوضح أودي لاسي أن مشاهدة التلفزيون ستكون متاحة أيضا فيما ستفحص درجة حرارة الأشخاص وتفقد أمتعتهم عند المدخل.

وقال منظمو مهرجان كان الخميس إن الحدث لن يقام في مايو/أيار وقد يؤجل إلى منتصف يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/تموز.

وتخطط سلطات مدينة نيس أيضا لفتح أماكن إقامة للمشردين اعتبارا من الإثنين.

فرانس24/ أ ف ب