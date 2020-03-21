إصابة الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا

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تورينو (إيطاليا) (أ ف ب)

أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، حامل لقب الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الاخيرة، اصابته بفيروس كورونا المستجد لكنه أكد انه بحال "ممتازة".

وكتب ديبالا (26 عاما) السبت في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "أردت أن ابلغكم اننا (مع شريكته أوريانا ساباتيني) تلقينا نتائج فحص فيروس كوفيد-19.. وجاءت النتائج ايجابية. لحسن الحظ نحن في حال ممتازة. شكرا على رسائلكم".

ورد فريق "السيدة العجوز" على تغريدة ديبالا قائلا "نحن فريق واحد، باولو!".

واصدر متصدر الدوري المحلي بيانا جاء فيه "يخضع (ديبالا) لحجر طوعي في بيته منذ الاربعاء 11 اذار/مارس. سيبقى خاضعا للمراقبة، بحسب النظام المعتاد. هو بخير ولا يعاني من عوارض".

وديبالا هو ثالث لاعب من يوفنتوس تُعلن اصابته بالفيروس، بعد لاعب وسطه الفرنسي بليز ماتويدي والمدافع دانييلي روغاني.

وكان روغاني أول لاعب من دوري الدرجة الأولى يعلن عن اصابته بالفيروس الذي وصل عدد ضحاياه في العالم الى نحو 13 ألف شخص حتى السبت، ما أدى الى وضع الفريق وطواقمه الفنية والطبية وحتى رئيس النادي أندريا أنييلي في الحجر الصحي الطوعي.

وعانت عدة اندية ايطالية من الفيروس خصوصا سمبدوريا وفيورنتينا.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وهي أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من نيسان/أبريل، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية. وحتى مساء السبت، أعلنت إيطاليا تسجيل 4825 وفيات و53,578 إصابات بالفيروس.

© 2020 AFP